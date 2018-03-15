Bilecik’in Pazaryeri İlçesi’nde metruk binalar yıkılmaya devam ediyor.

Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından metruk binalar yıkılmaya devam ediliyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Yalçın, “İlçemizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin hem can güvenliğini sağlamak hem de onları daha güzel bir Pazaryeri’nde yaşatmak için metruk binaların yıkımına devam ediyoruz. Dereboğaz Mahallemizdeki metruk binanın yıkımını tamamladık. İnşallah tapusunu aldıktan sonra mahalle sakinlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayarak, mahalle konağı projemizi hayata geçireceğiz” dedi.