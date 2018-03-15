Bilecik’in Pazaryeri İlçesi’nde metruk binalar yıkılmaya devam ediyor.
Pazaryeri İlçe Belediye ekipleri tarafından metruk binalar yıkılmaya devam ediliyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Yalçın, “İlçemizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin hem can güvenliğini sağlamak hem de onları daha güzel bir Pazaryeri’nde yaşatmak için metruk binaların yıkımına devam ediyoruz. Dereboğaz Mahallemizdeki metruk binanın yıkımını tamamladık. İnşallah tapusunu aldıktan sonra mahalle sakinlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayarak, mahalle konağı projemizi hayata geçireceğiz” dedi.
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
Şoke eden ilişki! Önce oğlu, sonra da kızıyla...
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum