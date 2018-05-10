Metruk binanın yıkılma anı kameralarda

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 64 yıllık bir binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Asma Sokak'ta Mehmet Aydın'a ait 2 katlı bir binanın yıkılmak üzere olduğunu gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağa giriş çıkışları kapattı.

Binanın bir kısmı kendiliğinden bir anda yıkılırken yıkılma anı AA kameralarınca kaydedildi.

