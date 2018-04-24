MEÜ’de ’2. Çocuk Şenliği’ düzenlendi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından ’Topluma Hizmet Dersi’ kapsamında ’2. Çocuk Şenliği’ düzenlendi.
Mersin Yenişehir Kampüsü’nde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri tarafından gerçekleşen etkinliğe, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri dans gösterisi yaparken, Mersin Capoeira Gençlik Spor Kulübü de Brezilya müzikli savunma sporu olan ’Capoeira’ gösterisi gerçekleştirdi. ’Çocuk Hakları’ sergisinin de yer aldığı etkinlikte çocuklar, oyun hamuru, ebru, origami, takı tasarım, kozalak boyama, taş boyama, kil, oyun hamuru ve mandala gibi oyunları oynayarak hem eğlendi hem de öğrendi.
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu
Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Toronto'da yayaların arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum