MEÜ’de ‘Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi’

Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ), Kariyer Merkezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ‘Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi’ düzenlendi. Zirvede öğrencilere, alanında uzman kişiler tarafından girişimcilik hakkında bilgiler verildi.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde, ‘kariyerinize bir adım önde başlayın’ sloganıyla gerçekleştirilen programda, Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Ege, Armada Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Seyfetullah Işık ve Evdeki Bakıcım Kurucusu Miraç Bal konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşması yapan Ege, Türkiye olarak gelişmiş ekonomi seviyesine ulaşmak için yeni yatırım ve inovasyon konusunun iyi kavranması ve hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni yatırımların gerçekleşmesi için yapılanmaların hızla devam ettiğini kaydeden Ege, “Girişimcilerimiz, bu seviyeye gelene kadar izledikleri yolu ve edindikleri deneyimleri sizlerle paylaşacaklar. Etkinliğin asıl amacı siz öğrencilerimizin geleceğine yön verebilmek, örnekler sunmak ve herkesin kendi başarılı olacağı alanda çalışmasını sağlamaktır” dedi.

“En önemli nokta farklı olmak”

‘Yenilik ve Mersin Girişimcilik Projesi’ hakkında da konuşan Ege, girişimciliğin en önemli noktasının farklı olmak ve farklı olanı yapmak olduğunu vurguladı. Girişimcilikte başarıyı yakalamanın sırrının inanmaktan geçtiğini belirten Ege, “Girişimci olmak istiyorsanız yoğun tempolu bir çalışma hayatına hazır olmalı ve zamanlamayı iyi yapmalısınız. Yenilikleri takip ederek öngörüde bulunmalısınız. Erken ve hızlı yapılan girişimler başarıya ulaşamıyor. Ne kadar farklı göz olursa ne kadar farklı bakan insan olursa o kadar net ve verimli bir görüş oluyor” ifadelerini kullandı.

“İnsanların dikkat etmediği şeylerle ilgilendim”

Kendi girişimcilik hikayesini öğrencilere anlatan Işık ise, “Sıfırdan başladım her şeye. Beni, başlangıç noktasından buraya getiren en önemli şey ise insanların dikkat etmediği şeylerle ilgilenmem oldu. Yurtdışından ürünler getirip satıyordum. Kimsenin bakmadığı şeyleri getirdim ve onları sattım. İnsanların beynini zorladığı zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Her şeyden önemlisi inanacağız, azmedeceğiz ve çalışacağız. Girişimci olmak istiyorsanız ilk olarak kendinize bir hedef belirleyin. Hedefiniz avın en üst noktası olmalı. Ve o işe girebilecek cesaretiniz olmalı. Unutmayın ki bu süreç, ciddi özveri gerektirecek. En büyük özveriyi de vaktinizden vermeniz gerekecek” diye konuştu.

“Girişimci ne istediğini bilir”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Miraç Bal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi : “Girişimci dediğimiz insanın sesi her zaman gür çıkar, ne istediğini bilir ve ortamın enerjisini her zaman en üst düzeyde tutar. Girişim bir maratondur ve bu maratonda sizi destekleyecek bir kurucu ortağa ihtiyacınız olacak. Siz düştüğünüzde o sizi kaldıracak, o düştüğünde siz onu kaldıracaksınız. Takımınız iyi olmazsa sonuç veya devamlılık gibi süreçler beraberinde gelmeyecektir.”

Etkinlik sonunda Doç. Dr. İlhan Ege tarafından konuk panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi.