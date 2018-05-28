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Mevlana Celaleddin Rumi doğduğu topraklarda anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

Mevlana Celaleddin Rumi doğduğu topraklarda anılacak

Büyük mutasavvıf, mütefekkir ve şair Mevlana Celaleddin Rumi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) girişimleriyle Ekim 2018'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlana Sempozyumu'nda anılacak.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er başkanlığındaki heyet, Tacikistan'da muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirerek sempozyumun tarihi, katılımcıları ve tarafların yükümlülükleri gibi hususları belirledi.

Heyet ilk olarak Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal'ı makamında ziyaret ederek, sempozyumun planlamasıyla ilgili istişarelerde bulundu. Daha sonra Büyükelçi Köksal'ın da dahil olduğu heyet, Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Nizomiddin Zohidi ile görüştü.

Zohidi, Tacik halkı için çok büyük önem arz eden Mevlana gibi bir şahsiyetin bu tarz uluslararası bir sempozyumla Tacikistan'da anılacak olmasından çok memnun olduklarını, bu nedenle Tacikistan Dışişleri Bakanlığı olarak üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sempozyumun bir diğer organizatörü Tacikistan Bilimler Akademisini de ziyaret eden heyet, Akademi Başkanı Farhod Rahimi ile görüştü. Türk akademisyenler temasları kapsamında Tacikistan Milli Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek Mevlana üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Heyette, TİKA Başkan Yardımcısı Er'in yanı sıra Konya Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, Ankara Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu ile Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlana Celaleddin Rumi Tacikistan TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er

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