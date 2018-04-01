İnternet üzerinden "Mevlana Hazretleri’nin türbesinde Ney Çalınmasın” kampanyası başlatıldı.

Mevlana Hazretleri’nin türbesini ziyaret eden bir vatandaşın internet üzerinden başlattığı kampanyada, türbede ney çalınmaması için kampanyanın imzalanarak destek verilmesi isteniyor. Vatandaşlar kampanyaya “https://www.change.org/p/konya-icisleri-gov-tr-konyatourism-kultur-gov-tr-bimer-gov-t-ur-gov-tr-cumhurbaskanligi-tccb-gov-tr-mevlana-hazretlerinin-türbesinde-ney-çalınmasın recruiter=867131257&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_sms_responsive” internet adresinden katılabiliyor.