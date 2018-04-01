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Mevlana Hazretleri’nin türbesinde “Ney Çalınmasın” kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden "Mevlana Hazretleri’nin türbesinde Ney Çalınmasın” kampanyası başlatıldı.Mevlana Hazretleri’nin türbesini ziyaret eden bir vatandaşın internet üzerinden başlattığı kampanyada, türbede ney çalınmaması için kampanyanın imzalanarak destek verilmesi isteniyor.

İnternet üzerinden "Mevlana Hazretleri’nin türbesinde Ney Çalınmasın” kampanyası başlatıldı.
Mevlana Hazretleri’nin türbesini ziyaret eden bir vatandaşın internet üzerinden başlattığı kampanyada, türbede ney çalınmaması için kampanyanın imzalanarak destek verilmesi isteniyor. Vatandaşlar kampanyaya “https://www.change.org/p/konya-icisleri-gov-tr-konyatourism-kultur-gov-tr-bimer-gov-t-ur-gov-tr-cumhurbaskanligi-tccb-gov-tr-mevlana-hazretlerinin-türbesinde-ney-çalınmasın recruiter=867131257&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_sms_responsive” internet adresinden katılabiliyor.

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