Mevlana Kapalı Pazaryeri yükseliyor

Gebze Belediyesi tarafından yapılan yapılan Mevlana Kapalı Pazaryeri’nin elektrik ve mekanik çalışmalarında da son aşamaya gelindi.

Gebze Belediyesi’nin vizyonprojelerinden Mevlana Kapalı Pazaryeri’nin yapımı hızla devam ediyor. 28 bin 311 metrekare alan üzerine inşa edilen dev projede bölgenin tüm ihtiyaçları düşünüldü. Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri’nde pazar satış alanın yanı sıra, çocuk oyun alanları, soğuk hava deposu, iş yerleri, sığınaklar, ofisler, kafeteryalar, mescit, tuvaletler ve otopark alanları yer alıyor.

Kent merkezinde her hafta kurulan ve Cuma Pazarı diye bilinen semt pazarının da taşınacağı Mevlana Modern Kapalı Pazaryerinde kaba inşaatın tamamlanmasının ardından çevre istinat perdeleri, alt yapı imalatları ve dış cephe çalışmalarında da sona gelindi. İnce işçilik çalışmalarının hızla sürdürüldüğü Mevlana Modern Kapalı Pazaryerinde ekipler elektrik ve mekanik çalışmalarında da son aşamaya geldi.