Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı'na akın etti. Genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda birlik ve beraberlik sloganları attı, 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden şehitleri andı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da vatana ve demokrasiye sahip çıkmak için meydanları dolduran vatandaşların bugün aynı heyecan ve aynı milli duygularla bir araya geldiğini söyledi. Milletin, dünyaya bir kez daha önemli bir mesaj verdiğini belirten Sorgun, “Bu birlik ve beraberlik, ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu birlik ve beraberlik hainlere ve onların tasmasını taşıyanlara karşı bir meydan okumadır. Bu coşku, bu kalabalık, ülkemiz üzerinde hesabı olanlara, bütün dünya zalimlerine karşı meydan okumadır.” ifadelerini kullandı. Sorgun, ülkenin 15 Temmuz’dan önce de darbelerle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ama 15 Temmuz bir başka. FETÖ başta olmak üzere, içerideki ve dışarıdaki bütün maşalar devreye sokuldu, Türkiye topyekün işgal edilmeye çalışıldı. Sizler öyle bir şamar attınız ki onlara, 40 yılda biriktirdiklerini 4 saatte kaybettiler. Okyanus ötesinden plan yapmışlardı. Adeta bin yıl önce Haçlıların yaptığı gibi bugün de plan Haçlıların torunları tarafından yapılmıştı. Her şey kendilerince ince ince hesaplanmıştı. Ancak bir şeyi atladılar, her şeyden önce bütün hesapların üzerinde bir hesap vardı ve bir olan Allah vardı. Allah’ın da bir hesabı vardı. Bir lider, bir Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve ona inanmış bir millet vardı.” Konya Valisi Yakup Canbolat da 15 Temmuz’un aziz milletin kahramanlık destanı olarak tarihe geçtiğini söyledi. 15 Temmuz’un unutulmaması, milletin birlik ve beraberlik düşüncelerinin diri tutulması gerektiğine işaret eden Canbolat, "Düşmanlarımızın, harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı aziz milletimize reva gördüler. Hamdolsun ki Cenabı Allah’ın lütfu, sayın Cumhurbaşkanı'mızın cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen yüce milletimiz, tankın, uçağın, tüfeğin karşısına sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiştir." dedi.