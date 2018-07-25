Mevlana Müzesi'ne kapsamlı restorasyon

İl Kültür ve Turizm Müdür Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kubbe-i Hadra'nın iç mekanında deformelerin olduğunu gördüklerini söyledi.

Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) ise Mevlana Müzesi'nin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor. Mimari yapısı, mozaik ve şekliyle görenleri etkileyen Kubbe-i Hadra 1273 yılında yaptırıldı.

Bu iç mekanda 2. Mahmut döneminde yapılan restorasyonun ardından en kapsamlı çalışmanın başlatıldığını belirten Yarar, şöyle devam etti:

"Bilim kurulunun da vermiş olduğu kararlar doğrultusunda Kubbe-i Hadra'nın kalem işi süslemelerinde çok ciddi bir restorasyon çalışmasına başladık. Ramazan ayının son haftasında başlayan restorasyonu Allah nasip ederse bu yıl Şeb-i Arus törenlerine yetiştireceğiz. Yani öngördüğümüz süre 180 gündür. Bu zaman içerisinde konunun uzmanları hassasiyet içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Tek tek, milim milim işlenerek restorasyon ve konservasyon işi tamamlanacak. Kubbe-i Hadra'nın, 2. Mahmut döneminden bu yana en kapsamlı restorasyonu yapılmaktadır. Ustalarımız çok hassas bir şekilde çalışıyor. Raspi adı verilen yöntem esas alınarak çalışmalar sürdürülmektedir."

Yarar, müzede zamanla önemli restorasyon çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarda hatların, desenlerin ve geometrik şekillerin üzerindeki boyamaların yanlışlıkla yapıldığını, orijinalinden farklı olduğunu gördük. Müzenin iç mekanındaki hatların kontrolleri yapılacak. Restore edilecek durumları varsa da onları yaparak ziyaretçilerimize en güzel sunumu yapma amacındayız. Kubbe-i Hadra'nın çinilerinde de çok ciddi anlamda dökülmeler mevcut. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki zaman içerisinde bu çinilerin yeniden imal edilerek yerlerine takılmasını sağlayacağız. Amacımız Hazreti Mevlana'nın ruhaniyetine uygun hizmetlerin daha iyi yapılmasını sağlamaktır."

