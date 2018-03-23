"Mevlana'dan Öyküler" 25 Mart'ta sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Günay Ertekin'in yazıp Handan Ergiydiren'in yönettiği "Mevlana'dan Öyküler" adlı çocuk oyunu seyirciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu oyunun ilk gösterimi, 25 Mart'ta saat 12.00'de Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde yapacak.

6 yaş üzerindeki çocuklara uygun olan oyunun konusu kısaca şöyle:

"Mercan'ın yaşadığı köye şehirden çocuklar gelir. Onlarla arkadaş olmak isteyen Mercan elinden gelen tüm yardımı yaparsa da çocuklar arkadaş olmaz. Çok üzülen Mercan'a İrfan Dede yol gösterir. Onu Mevlana ile tanıştırır ve onun öğretileriyle yol bulmasına yardım eder. Mercan ve İrfan Dede'nin anlatımıyla çocuklar Mevlana ile tanışır."

Müziğini Hakan Elbir'in yaptığı oyunun dramaturgisini Hatice Yurtduru, sahne tasarımını M. Emin Kaplan, kostüm tasarımını Janset Kaplan, kareografisini Handan Ergiydiren, ışık tasarımını Özcan Çelik, efekt tasarımını ise Can İşitmen üstlendi.

Ali Murat Altunmeşe, Arda Tıkız, Burhan Yeşilyurt, Cihat Faruk Sevindik, Ömer Naci Boz, Seda Yılmaz, Tevfik Şahin, Yasemin Tunca ve Yeliz Şatıroğlu'nun rol aldığı oyun, 8, 15 ve 22 Nisan'da Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.