Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göçü canlandırıldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin 790'ıncı yıl dönümü nedeniyle, kentte temsili uğurlama töreni düzenlendi.
Karaman Belediyesi tarafından kent merkezindeki Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Mevlana Vakfı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi yaptı. Ardından Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya göçü, tiyatro oyuncuları tarafından canlandırdı. Canlandırmada dönemin Karaman Valisi Emir Musa; Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled'i ve ailesini Aktekke Kent Meydanı'ndan Aktekke Camisi'nin iç bölümüne kadar yürüyerek uğurladı.
MEVLANA'NIN KONYA'YA GÖÇÜ
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan Anadolu'ya geçtikten sonra, önce Erzincan'da, ardından da Karaman'da konakladı. 7 yıl Karaman'da kalan Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın daveti üzerine 1228 yılında ailesiyle Konya'ya göç etti.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi
Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!
Son dakika! Ümraniye'de silahlı saldırı
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
AA, ABD'de böyle görüntüledi!
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Khloe Terae objektif karşısında!
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum