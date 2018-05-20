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Mevlana'nın türbesinde ramazan yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü, düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde ramazan ayının gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor - Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar: - "Ramazan iklimini yaşadığımız bugünlerde gerek yerli gerekse yabancı binlerce ziyaretçi manevi duygularını en iyi yaşayabilecekleri yer olarak Mevlana Müzesi'ne geliyor" - "Yılın ilk dört ayındaki ziyaretçi akını ramazanda da hız kesmeden devam ediyor. Ramazanın son günlerine, yani Kadir Gecesi'ne doğru ziyaretçi sayımız çok ciddi oranda artacaktır"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü, düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde, ramazan ayının gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Geçen yıl İstanbul'daki Topkapı ve Ayasofya müzelerini de geçerek 2 milyon 480 bin 433 kişiyle en çok ziyaretçiyi ağırlayan, bu yılın ilk dört ayında da 717 bin 158 kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, ramazan ayında da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

- "Ramazan ayındaki ziyaretçi sayımız gün geçtikçe artmaktadır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Müzesi'nin her yıl yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirten Yarar, şöyle konuştu:

"Ramazan iklimini yaşadığımız bugünlerde gerek yerli gerekse yabancı binlerce ziyaretçi manevi duygularını en iyi yaşayabilecekleri yer olarak Mevlana Müzesi'ne geliyor. En çok ziyaretçiyi de başta Çin, Kore ve Japonya olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden alıyoruz. Yılın ilk dört ayındaki ziyaretçi akını ramazanda da hız kesmeden devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayındaki ziyaretçi sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Ramazanın son günlerine, yani Kadir Gecesi'ne doğru ziyaretçi sayımız çok ciddi oranda artacaktır."

- "Bu kadar güzel bir yere geleceğimi tahmin etmiyordum"

Mevlana Müzesi'ne ilk kez gelen Çinli turistlerden Yıjeı Feng, müzenin beklediğinden çok daha güzel bir atmosfere sahip olduğunu anlattı.

Feng, "Buraya ilk defa geliyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. Buranın özellikle yaşamını, kültürünü ve İslamiyet hakkındaki görüşlerini merak ediyorduk. Bizim ülkemizde de Müslümanlar yaşıyor. Onları görünce kendimi çok farklı hissettim. Çok güzel bir kültüre sahip olduklarını öğrendim. Açıkçası bu kadar güzel bir yere geleceğimi tahmin etmiyordum." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Ankara'dan gelen Burak Aydın da ramazanda Mevlana'nın manevi gölgesi altında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buraya ilk defa geliyorum. Bu ilki de ramazan ayında yaşamış olduk. Ramazana, Hazreti Mevlana'nın manevi huzurunda başlamak güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

- Mevlana Müzesi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi.

Mevlana, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi. Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kıramadı. Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kübbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)" yaptırıldı.

1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Ramazan ayı boyunca ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Mevlana Müzesi ve yanındaki Mevlana Meydanı, bu yıl da binlerce kişiyi Kubbe-i Hadra'nın manevi atmosferi altında buluşturuyor.

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Abdüssettar Yarar İl Kültür ve Turizm Müdürü Konya Mevlana Müzesi turist Ziyaretçi

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