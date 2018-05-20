Mevlana'nın türbesinde ramazan yoğunluğu

ENGİN ÖZEKİNCİ - Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü, düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde, ramazan ayının gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Geçen yıl İstanbul'daki Topkapı ve Ayasofya müzelerini de geçerek 2 milyon 480 bin 433 kişiyle en çok ziyaretçiyi ağırlayan, bu yılın ilk dört ayında da 717 bin 158 kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, ramazan ayında da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

- "Ramazan ayındaki ziyaretçi sayımız gün geçtikçe artmaktadır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Müzesi'nin her yıl yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirten Yarar, şöyle konuştu:

"Ramazan iklimini yaşadığımız bugünlerde gerek yerli gerekse yabancı binlerce ziyaretçi manevi duygularını en iyi yaşayabilecekleri yer olarak Mevlana Müzesi'ne geliyor. En çok ziyaretçiyi de başta Çin, Kore ve Japonya olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden alıyoruz. Yılın ilk dört ayındaki ziyaretçi akını ramazanda da hız kesmeden devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayındaki ziyaretçi sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Ramazanın son günlerine, yani Kadir Gecesi'ne doğru ziyaretçi sayımız çok ciddi oranda artacaktır."