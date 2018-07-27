HABER

Mevlevihanede 90 yıl sonra ilk sema

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

Antalya'da restore edildikten sonra hizmete sunulan mevlevihanede 90 yıl sonra ilk kez sema yapıldı

Anadolu'da kurulan ilk 4 mevlevihaneden biri olduğu belirtilen ve restore edildikten sonra yeniden hizmete açılan 762 yıllık Antalya Mevlevihanesi'nde, 90 yıl sonra ilk sema gerçekleştirildi.

Restorasyonu aslına uygun yapıldıktan sonra yaklaşık 1,5 ay önce açılan mevlevihanedeki programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Mesnevi Şerif okunmasıyla devam etti. Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Sema Topluluğu ayin gerçekleştirdi. Katılımcılar ayini ilgiyle takip etti.

Mevlevihanenin 90 yıl sonra ilk defa bir semaya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Başakşehir'de fabrika yangınıBaşakşehir'de fabrika yangını
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklamasıMuharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Mevlevihanesi Mevlana Mevlevihane Sema semazen

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.