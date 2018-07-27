Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki Türkmen köyünde bakkallık yapan 11 çocuk babası Mevlüt Bengi, 24 Haziran akşamı saat 21:00 sıralarında kaçırılmış ve cesedi 2 gün sonra bir direğe bağlı halde bulunmuştu.
Cinayeti üstlenen terör örgütü PKK, Bengi'yi AK Partili olduğu, ve teröristlerin yerini TSK'ya bildirdiği için öldürdüğünü açıklamıştı.
Bengi'yi katleden teröristlere karşı başlatılan operasyonlarda bugün sona gelindi. AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi öldüren teröristlerden biri sağ ele geçirildi. Aynı ekip içindeki iki terörist ise öldürüldü.
Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz
Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi
Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!
Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Okuyucu Yorumları 1 yorum