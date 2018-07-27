Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki Türkmen köyünde bakkallık yapan 11 çocuk babası Mevlüt Bengi, 24 Haziran akşamı saat 21:00 sıralarında kaçırılmış ve cesedi 2 gün sonra bir direğe bağlı halde bulunmuştu.

Cinayeti üstlenen terör örgütü PKK, Bengi'yi AK Partili olduğu, ve teröristlerin yerini TSK'ya bildirdiği için öldürdüğünü açıklamıştı.

İKİSİ ÖLDÜRÜLDÜ, BİRİ SAĞ YAKALANDI

Bengi'yi katleden teröristlere karşı başlatılan operasyonlarda bugün sona gelindi. AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi öldüren teröristlerden biri sağ ele geçirildi. Aynı ekip içindeki iki terörist ise öldürüldü.



