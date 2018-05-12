HABER

Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Festival alanını gezen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da devam eden 3. Etnospor Kültür Festivali alanını gezdi.

Çavuşoğlu, Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen festival alanında kurulan çadırları gezip, festivalle ilgili bilgi aldı. Ok atma alanını da inceleyen Mevlüt Çavuşoğlu, ok atma tekniği üzerine bilgi aldı, daha sonra atış gerçekleştirdi. Yayla üç ok atan Bakan Çavuşoğlu, isabetli atışlar yaptı.

Gezisi sırasında vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, alandaki Han Çadırı'nda bir süre dinlendi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 3. Etnospor Kültür Festivali'ndeki etkinlikleri izlemek üzere gelen vatandaşlar da Çavuşoğlu'na büyük ilgi gösterdi.

70 üniversiteli berberi şikayet etti!70 üniversiteli berberi şikayet etti!
Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?
Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Etnospor Kültür Festivali etnospor Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Balkondan çığlık atarak yardım istedi

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.