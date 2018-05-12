Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da devam eden 3. Etnospor Kültür Festivali alanını gezdi.
Çavuşoğlu, Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen festival alanında kurulan çadırları gezip, festivalle ilgili bilgi aldı. Ok atma alanını da inceleyen Mevlüt Çavuşoğlu, ok atma tekniği üzerine bilgi aldı, daha sonra atış gerçekleştirdi. Yayla üç ok atan Bakan Çavuşoğlu, isabetli atışlar yaptı.
Gezisi sırasında vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, alandaki Han Çadırı'nda bir süre dinlendi.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 3. Etnospor Kültür Festivali'ndeki etkinlikleri izlemek üzere gelen vatandaşlar da Çavuşoğlu'na büyük ilgi gösterdi.
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