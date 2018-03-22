Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrin çıkışı: Afrin iddiaları inceleniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de ÖSO'nun yağmalama yaptığına yönelik iddiaları ciddiye aldıklarını belirterek "Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı" dedi. Çavuşoğlu açıklamasında, yağma ve kötü muamaleye karşı olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, 'YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini' söyledi. Çavuşoğlu, Menbiç için "Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi" değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle: