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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrin çıkışı: Afrin iddiaları inceleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Afrin operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefonda görüşeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de ÖSO'nun yağmalama yaptığına yönelik iddiaları ciddiye aldıklarını belirterek "Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı" dedi. Çavuşoğlu açıklamasında, yağma ve kötü muamaleye karşı olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, 'YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini' söyledi. Çavuşoğlu, Menbiç için "Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi" değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

  • Afrin'i yine Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Nüfus oranına göre temsil sağlanmalı. Gönüllü geri dönüşleri destekliyoruz. Cerablus'ta yaptığımız gibi yapacağız.1

  • (Afrin'de yağma iddiaları) Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez. Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız. Bu iddialar da inceleniyor.

  • (Erdoğan-Tillerson görüşmesi) Saçma sapan şeyler yazılıyor. Dışişleri Bakanı tercümanlık yapar mı? Cumhurbaşkanı isterse yaparım.

  • ABD, YPG'ye silah veriyor, FETÖ'yü vermedi diye vatandaşlarımız kızıyor ama Dışişleri Bakanları arasında da bu şartlarda çalışmanın verdiği dayanışma ve kişisel dostluk oluşuyor. Dışişleri'nin temasları sürdürmesi lazım.

  • Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor.
    'Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor''Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor'
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    Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    ülkemizdeki suriyelileri de gönderin
    erdoğanla trump un görüşmesi zaten en doğalı fikren ve zikren aynı yumurta ikizi gibiler gibiler
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