Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrin çıkışı: Afrin iddiaları inceleniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de ÖSO'nun yağmalama yaptığına yönelik iddiaları ciddiye aldıklarını belirterek "Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı" dedi. Çavuşoğlu açıklamasında, yağma ve kötü muamaleye karşı olduklarını vurguladı.
Çavuşoğlu, 'YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini' söyledi. Çavuşoğlu, Menbiç için "Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi" değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:
Afrin'i yine Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Nüfus oranına göre temsil sağlanmalı. Gönüllü geri dönüşleri destekliyoruz. Cerablus'ta yaptığımız gibi yapacağız.1
(Afrin'de yağma iddiaları) Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez. Halep'ten gelip de hırsızlık yapanlar da yakalandı. Yağma ve kötü muameleye karşıyız. Bu iddialar da inceleniyor.
(Erdoğan-Tillerson görüşmesi) Saçma sapan şeyler yazılıyor. Dışişleri Bakanı tercümanlık yapar mı? Cumhurbaşkanı isterse yaparım.
ABD, YPG'ye silah veriyor, FETÖ'yü vermedi diye vatandaşlarımız kızıyor ama Dışişleri Bakanları arasında da bu şartlarda çalışmanın verdiği dayanışma ve kişisel dostluk oluşuyor. Dışişleri'nin temasları sürdürmesi lazım.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 2 yorum