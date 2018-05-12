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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin "Kudüs ve Filistin konusunda herkes sussa bile Türkiye susmayacak" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Kudüs Filistin

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