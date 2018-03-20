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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması geldi. Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, müsteşarımız gidecek" dedi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımzı ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı Washington ziyareti ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından iptal edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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münbiç Mevlüt Çavuşoğlu ABD

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