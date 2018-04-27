Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO dışişleri bakanları toplantısı yapılıyor. Toplantı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşme saat 15.45'te gerçekleşti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini belirtmişti.
Sözcü Nauert, Pompeo ile Brüksel'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
İLK YURT DIŞI GEZİSİ
Pompeo'nun Senatoda onay alıp yemin ederek göreve başladığı gün ilk yurtdışı gezisine çıktığına değinen Nauert, yeni bakanın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi temsil edeceğini belirtmişti.
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, ilk yurt dışı ziyaretlerini 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı açıklanmıştı.
"YPG'Lİ TERÖRİSTLERE MÜDAHALE EDİLECEK"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, yol haritası uygulanmadığı takdirde Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere Türkiye'nin müdahale edeceğini ilan etti. Çavuşoğlu, iki ülkenin vardığı mutabakatın uygulanması halinde YPG'lilerin Menbic'ten çekileceğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik" dedi.
S-400'LE İLGİLİ SÜREÇ TAMAMLANDI'
Pompeo görüşmesinde Rusya'dan S-400 alınması konusunun da gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, "S-400 konusunda süreci anlattık. 'İhtiyacımız var' dedik. S-400 süreci yaptırım kararından önce tamamlanmıştı. S-400'le ilgili süreç tamamlandı" dedi.
Dışişleri Bakanı, S-400 konusunda yaptırım dilini kabul etmeyeceklerini vurguladı.
MENBİÇ'E ASKERİ TAKVİYE
Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin'i YPG'li teröristlerden temizleyen Türkiye, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'ten de teröristlerin ayrılmasını şart koşuyor. ABD ise YPG'li teröristleri korumak için geçen ay askerlerini Menbic'e gönderdi.
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