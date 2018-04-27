Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

"YPG'Lİ TERÖRİSTLERE MÜDAHALE EDİLECEK" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, yol haritası uygulanmadığı takdirde Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere Türkiye'nin müdahale edeceğini ilan etti. Çavuşoğlu, iki ülkenin vardığı mutabakatın uygulanması halinde YPG'lilerin Menbic'ten çekileceğini söyledi.

Sözcü Nauert, Pompeo ile Brüksel'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini belirtmişti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO dışişleri bakanları toplantısı yapılıyor. Toplantı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşme saat 15.45'te gerçekleşti.

Çavuşoğlu, "Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik" dedi.

S-400'LE İLGİLİ SÜREÇ TAMAMLANDI'



Pompeo görüşmesinde Rusya'dan S-400 alınması konusunun da gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, "S-400 konusunda süreci anlattık. 'İhtiyacımız var' dedik. S-400 süreci yaptırım kararından önce tamamlanmıştı. S-400'le ilgili süreç tamamlandı" dedi.

Dışişleri Bakanı, S-400 konusunda yaptırım dilini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

MENBİÇ'E ASKERİ TAKVİYE



Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin'i YPG'li teröristlerden temizleyen Türkiye, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'ten de teröristlerin ayrılmasını şart koşuyor. ABD ise YPG'li teröristleri korumak için geçen ay askerlerini Menbic'e gönderdi.



