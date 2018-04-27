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Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile varılan ön mutabakatı hatırlatarak yol haritası uygulanmadığı takdirde Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere Türkiye'nin müdahale edeceğini ilan etti.

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO dışişleri bakanları toplantısı yapılıyor. Toplantı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşme saat 15.45'te gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini belirtmişti.

Sözcü Nauert, Pompeo ile Brüksel'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

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İLK YURT DIŞI GEZİSİ

Pompeo'nun Senatoda onay alıp yemin ederek göreve başladığı gün ilk yurtdışı gezisine çıktığına değinen Nauert, yeni bakanın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'yi temsil edeceğini belirtmişti.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, ilk yurt dışı ziyaretlerini 26-30 Nisan tarihlerinde Brüksel, Riyad, Kudüs ve Amman'a yapacağı açıklanmıştı.

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"YPG'Lİ TERÖRİSTLERE MÜDAHALE EDİLECEK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, yol haritası uygulanmadığı takdirde Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere Türkiye'nin müdahale edeceğini ilan etti. Çavuşoğlu, iki ülkenin vardığı mutabakatın uygulanması halinde YPG'lilerin Menbic'ten çekileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik" dedi.

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S-400'LE İLGİLİ SÜREÇ TAMAMLANDI'

Pompeo görüşmesinde Rusya'dan S-400 alınması konusunun da gündeme geldiğini belirten Çavuşoğlu, "S-400 konusunda süreci anlattık. 'İhtiyacımız var' dedik. S-400 süreci yaptırım kararından önce tamamlanmıştı. S-400'le ilgili süreç tamamlandı" dedi.

Dışişleri Bakanı, S-400 konusunda yaptırım dilini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

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MENBİÇ'E ASKERİ TAKVİYE

Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin'i YPG'li teröristlerden temizleyen Türkiye, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic'ten de teröristlerin ayrılmasını şart koşuyor. ABD ise YPG'li teröristleri korumak için geçen ay askerlerini Menbic'e gönderdi.


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ABD Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Mike Pompeo

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Eyy katil esad gitsin PYD korodur derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye doldurdu BOP görevini yaptılar esada PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hainlere süleyman şah türbesi kaçıran miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar haçlı kalıntısı PAPA çocuğu ALÇAKLARA Karşı AKŞENER diyoruz
Ben, bu çavuş mudur onbaşı mıdır dediklerine inanmıyorum. inananlar el kaldırsın???
Eyy katil esad gitsin PYD korodur derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye doldurdu BOP görevini yaptılar esada PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hainlere süleyman şah türbesi kaçıran miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar haçlı kalıntısı PAPA çocuğu ALÇAKLARA Karşı AKŞENER diyoruz....
suni gündem yaratmak akpkk nınki, asparagas haber
Eyy katil esad gitsin PYD korodur derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye doldurdu BOP görevini yaptılar PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hainlere süleyman şah türbesi kaçıran miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar haçlı kalıntısı PAPA çocuğu ALÇAKLARA Karşı AKŞENER diyoruz!.......
adamsınız beee.. ahaber atv TRT akittv de amerika ile yanyana olduğunuzu söylese yeter..amerika ile içli dışlı olan hükümeti..nasıl da amerika düşmanı yapıyor o tvler ben anlamış değilim zaten..halkın gazını almak için iki eytt ver mehter ı...ben suçu akp de bulmuyorum..suç bizde bizde yani halk da..
Eyy katil esad gitsin PYD korodur derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye doldurdu BOP görevini yaptılar esada PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hainlere süleyman şah türbesi kaçıran miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar haçlı kalıntısı PAPA çocuğu ALÇAKLARA Karşı AKŞENER diyoruz...
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