Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Çavuşoğlu; "Bugüne kadar çoktan müdahale edilmeliydi. Tüm anlaşmalara ve Rusya ile İran'ın garantör olmalarına rağmen Doğu Guta'da on binlerce insanı bu rejim öldürdü. Müdahale rejime yöneliktir. Bu rejimin Suriye'nin başında kalmaması gerekiyor, yoksa iş büyüyecek" dedi.

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