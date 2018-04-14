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Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dünyayı sarsan Suriye müdahalesinin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Operasyon rejime yönelik. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor. Esad rejimi artık Suriye'de kalmamalı" dedi

Çavuşoğlu; "Bugüne kadar çoktan müdahale edilmeliydi. Tüm anlaşmalara ve Rusya ile İran'ın garantör olmalarına rağmen Doğu Guta'da on binlerce insanı bu rejim öldürdü. Müdahale rejime yöneliktir. Bu rejimin Suriye'nin başında kalmaması gerekiyor, yoksa iş büyüyecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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ABD Suriye Rusya suriye operasyonu Mevlüt Çavuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ülkemizi de sizden kurtaracağız, az kaldı....
esasen bizim senden kurtulmamız gerekiyor
biz sizden ne zaman kurtulacağız ?
inşallah sizden kurtulacağını günler gelecek Çavuşoğlu
Eee rusya işi ne oldu peki
kime verelim suriyeyi? sanki babanın ülkesi.bizene hıaaağğğx
dış politikada yanlışların bedeli ağır oluyor. ama bu rejim çok kan döktü. gitmeli ama bu batı ile olmaz. halk istemeli. siyasi çözüm şart.
Siz de bu ülke de kalmamalısınız! !
allah bizi sizden kurtarsın ekonominin haline bak
bu esadin sonu saddam gibi olacak abd nin amaci o
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