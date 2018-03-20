HABER

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin "ABD rahatsız çünkü PKK/YPG ile iç içe. Terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor" dedi. Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı hakkında kara propaganda çabaları bulunduğunu belirterek, "Buralarda yağmalama veya insanlık dışı bir muamele veya diğer konularda çok hassasız. Bunlara kesinlikle müsaade etmeyiz. Zaten bizim güvenlik güçlerimizin böyle bir şey yapmadığını, yapmayacağını tüm dünya bilir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Dışişleri Bakanlığı Konutunda düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bazı ülkelerden gelen açıklamalarla ilgili soruya cevap verirken Afrin'de ciddi bir yıkım olmadığını, Doğu Guta, Rakka ya da Musul'da olduğu gibi bombalama olmadığını, dikkatli ve titiz bir operasyon yürütüldüğünü vurguladı.

"YPG ADETA MEDET UMUYOR"

Sivillerin zarar görmemesi için özenli davranıldığını belirten Çavuşoğlu, Afrin'deki sivillerin Türk askerinin orada olmasından çok mutlu olduğunu ifade etti.

Sadece ABD'nin değil, bazı ülkelerin bundan neden rahatsız olduğunu soran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"PKK lobisi Avrupa ülkelerinde ve PKK'yı destekleyen siyasetçiler var. Bunların baskısıyla bazı yöneticiler açıklama yapma zorunda hissediyor kendisini. ABD'nin durumuna gelecek olursak, neden ABD bundan rahatsız çünkü ABD, YPG ile iç içe. YPG'ye destek veriyor, YPG'den adeta medet umuyor. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüyle mücadele etmek amacıyla da olsa bu kadar iç içe girersen sonra bu terör örgütünün esiri haline gelirsin. Şimdi bu terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor. 'Sen Afrin'de bize destek olmadın. Bizi yalnız bıraktın. Bizi sattın.' Ruslara da aynı şeyi söylüyorlar. 'Dolayısıyla senle beraber olmayacağım.' Bu durumda da ABD gibi bir ülke kendini çaresiz hissederek adeta onları destekleyici açıklama yapmak durumunda kalıyor. Esasen dünyanın en önemli aktörlerinden biri olan ve bugüne kadar terörle mücadelede kendisini herkesten önde gören bir ülkenin içine düştüğü bu durum üzüntü verici."

Türkiye'nin bu konuda ABD'yi uyardığını ancak ABD yönetiminin bunu dinlemediğini dile getiren Çavuşoğlu, hangi ülkenin rahatsızlık duyduğunun Türkiye'yi ilgilendirmediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendisine yönelik tehdidi bertaraf ettiğine dikkati çekerek, teröristlerin yok edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Şimdi bu tür gereksiz açıklamalar yerine buraya bu şehirlerin gerçek sahibi insanları nasıl döndüreceğiz ve bu insanların buraya dönebilmesi için onlara hangi imkanları sunacağız, onların yaşam standartlarını nasıl yükseltebiliriz, neye ihtiyaçları var, insani yardım, sağlık vesaire, bunlara kafa yormamız gerekiyor." diye konuştu.

"ABD SÖZÜNDE DURMADI"

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine dönen 150 bin Suriyeli için bu ülkelerin yardım etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir terör örgütünün arkasına kapılmışsınız, bunun arkasında gidiyorsunuz. Buralarda yağmalama veya insanlık dışı bir muamele veya diğer konularda çok hassasız. Bunlara kesinlikle müsaade etmeyiz. Zaten bizim güvenlik güçlerimizin böyle bir şey yapmadığını, yapmayacağını tüm dünya bilir. Ama burada Özgür Suriye Ordusunun da böyle bir yola tevessül etmesini beklemeyiz çünkü onları da biliyoruz. Ama kimsenin böyle bir yağmalama yapmasına da müsaade etmeyiz. Buralarda bir şikayet veya bir talep gelirse bunları titizlikle inceleriz."

Zeytin Dalı Harekatının başından beri kara propaganda yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, sivillerin öldürüldüğü, kimyasal silah kullanıldığı iddialarının doğru olmadığının görüldüğünü söyledi.

Şimdi yağmalama gibi kara propaganda iddialarının başladığını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunlara izin vermeyeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Menbiç konusundaki bir soru üzerine ise ABD ile Türkiye arasında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyareti sırasında bir anlayışa varıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Oluşturmaya çalıştığımız yol haritasına göre, dün gitseydik mutabakata bağlayacağımız yol haritasına göre, YPG/PKK Menbiç'ten çıkacak ve bu terör örgütünün buradan çıkmasına ABD ve Türkiye birlikte nezaret edecek. Biz ABD'ye 'siz buradan çıkın gidin' demedik. 2016’dan bu yana YPG/PKK’nın buradan çıkacağına dair bize sözleri var. Çıktı mı? Çıkmadı. Bu ne demek? ABD sözünde durmadı." ifadesini kullandı.

"SURİYE'NİN TAMAMIYLA İLGİLİ NE OLUP BİTTİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Tillerson'ın ziyaretinde ABD'nin sözünü tutabilmesi için birlikte çalışma konusunda bir mutabakat sağladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yol haritasını biz onaylarsak ve uygulamaya başlarsak takvime bağlı somut adımlarla, artık oyalama ve boş vaatler olmadan, her şey bizim nezaretimizde olacak. Ne olup ne bittiğini birlikte göreceğiz. Sadece Menbiç'le ilgili değil, Suriye'nin tamamıyla ilgili. Yani bugün YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerle ilgilidir bu yapacağımız çalışma. Terör örgütlerinin bu şehirleri kontrol altında tutmasına izin vermememiz lazım. Bunun insani ve demografik boyutları var. İnsanlık suçu işleniyor, etnik temizlik yapılıyor, gayrimenkuller ellerinden alınıyor. Buna benzer çok olumsuzluklar ve Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü tehlikeye giriyor."

Çavuşoğlu, tam bu süreçte Tillerson'ın görevi bıraktığını hatırlattı ve bugün de kendisiyle telefon görüşmesi yapacağını ve teşekkür edeceğini söyledi.

Tillerson'ın yerine atanan Mike Pompeo ile ne zaman görüşeceği sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Kendisiyle göreve başladıktan sonra görüşeceğiz. Biliyorsunuz ABD'de Kongreden onay süreci var. Göreve başladığı zaman kendisini tebrik ederiz ve kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdürürüz. Kendisinde ve ABD’de aynı anlayışın olması gerekiyor." dedi.

MÜSTEŞAR YALÇIN, ABD'YE GİDECEK

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın gelecek günlerde ABD'ye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görev değişikliğinden dolayı Tillerson yetkilerini, henüz kendisi resmen ayrılmasa bile yardımcısına devretti. Dolayısıyla daha önce çalışma gruplarımız bir araya geldi, güzel bir çalışma yaptı. Bu arayı soğutmamak lazım. Şimdi görevi vekaleten yürüten kişiyle müsteşarımız gidip görüşecek. Çalışma grubunda taslak olarak hazırladığımız yol haritasının uygulanmasıyla ilgili hangi adımlar atmamız gerekiyor, eksik kalan yerler varsa bunları görüşecekler. Müsteşarımız Ümit Bey önümüzdeki günlerde bu amaçla onların da davetiyle ABD'ye gidecek."

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'deSon dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Mevlüt Çavuşoğlu ABD YPG PKK

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

İlginizi Çekebilir

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Okuyucu Yorumları 15 yorum
geçenlerde Almanya da PKK gösterisine izin verilmemişti ardından Murat Karayılan "Avrupa sokaklarını yıkıma Uğratırız" demişti Hemen sonra AB bildiri yayınlayıp "Türkiye AFRİN den çıksın" dedi yani; tehdit varmı yokmu !!! olabilir
@palermo544 ABD ye tehdit şu olabilir "eğer yanımızda durmazsanız; bu bölgede sizede saldırırız.Burada Biz olmazsak sizde olmazsınız" demiş olabilirler
bütün pisliklerin başısın abd
kendi hüsnükuruntunuz olmasin bu ziro
koynuna yılan besleyenler unutmayın o yılan bir gün sizi mutlaka sokar
boş yere reis bağırmıyor terör örgütleri bumeray gibi döner sizide vurur diye inşallah yakın zamanda bir birlerini yerler.
ABD de bi koruyalım bari bize ne ortak iş yapmasalardı şimdi uğraşsınlar biz kendi işimize bakalım mağdur ayağına yatıyorlar başka zaman koskoca Amerika ama
siz neden dini siyasete alet ediyorsunuz, atatürkün adı hutbede neden okunsun, siz ne dediğinizden ne yaptığınızdan haberiniz yok,
Masal ya bu ya.Amerika ne yazıkki Yanlış ata oynuyor.Düşünün PKK nın kasasına öyle veya böyle en az Toplananlar ,Bağışlar Komisyonlar ve Uyuşturucudan en az 3 trilyon dolar girmiştir.Daha sistemini kuramayıp Demokrasi ile değilde terörle Fırıldaklıkla işlerini yürütüyorsa bu örgütten hiç bir şey olmaz.Boşuna Kandırılan gençler Ölür gider
Inşallah bir birlerine girerler.
ABD NİN SAKALI PYD NİN ELİNDE,PYD NİN KUYRUĞUDA ABD NİN ELİNDE,ONUN İÇİN KÖR KÖR DOLAŞIYORLAR SURİYEDE AMA BU GİDİŞİ TÜRKİYE ARALARINA SU DÖKEREK AYIRACAK.İKİSİDE BİRBİRİNDEN KURTULUNCA KAÇABİLDİKLERİ YERE KADAR KAÇACAKLAR,ABD ORTADOĞUDAN DEFOLACAK,PYD PKK DA ÖLECEK İKİSİNDENDE KURTULACAĞIZ,BÖLGEYİ BU İKİ PİSLİK PİSLİYOR,İKİ KUDUZDA İTLAF EDİLMELİ,KİREÇLENİP GÖMÜLMELİ,ÜSTÜ BETONLANMALI Kİ PİSLİKLERİ EBEDİ BİTSİN.BUNU YAPMALIYIZ.İNŞALLAH BAŞARACAZ ÇOK KISA ZAMANDA.
@enbeyazzambaklar )) süper yorumdu kardeş amin inşaallah o günlerde gelecek
Sayın Bakanım kusura bakmayında saçmalamışsınız. Nerede görülmüş, kuklanın, kuklacıyı tehdit ettiği. Bu sadece bir tiyatro. PYD sahibi, ABD nin "ışid ile mücadele zaafa uğruyor" iddiasını güçlendirmeye çalışıyor.
@yavuzkececioglu işte beyninizin almadığıda bu!!
HAHHA BAK HELE KİM KİMİ TEHDİT EDİYOR MUŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ABD Yİ YA GÜNDEM YAPIYOR YİNE BIRAKIN BU İŞLERİ HEPSİ ABD NİN UŞAĞI NE ÖTGÜTÜ
Diğer Haberler
PKK'lı terörist böyle teslim oldu! İşte o görüntüler

PKK'lı terörist böyle teslim oldu! İşte o görüntüler

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'ye döndü

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'ye döndü

Son dakika: Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika: Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

21 Mart ekinoks nedir? Nevruz'un kutlandığı baharın başlangıcı gerçekten de 21 Mart Ekinoks mu?

21 Mart ekinoks nedir? Nevruz'un kutlandığı baharın başlangıcı gerçekten de 21 Mart Ekinoks mu?

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Milli Takım formaları tanıtıldı! Mehmet Demirkol yeni formaları nasıl buldu?

Milli Takım formaları tanıtıldı! Mehmet Demirkol yeni formaları nasıl buldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.