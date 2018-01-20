Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrin mesajı: Yanımızda olmayan gölge etmesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "BM dahil tüm taraflara bilgi verdik" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu, paylaşımında "Türkiye", "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytindalıHarekatı" etiketlerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması
İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama
Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...
Okuyucu Yorumları 10 yorum