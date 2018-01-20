Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrin mesajı: Yanımızda olmayan gölge etmesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "BM dahil tüm taraflara bilgi verdik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında "Türkiye", "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytindalıHarekatı" etiketlerini kullandı.