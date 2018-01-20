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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrin mesajı: Yanımızda olmayan gölge etmesin

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 19:19 | Son Güncelleme 8 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Yanımızda olmayan gölge etmesin" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afrin mesajı: Yanımızda olmayan gölge etmesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "BM dahil tüm taraflara bilgi verdik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında "Türkiye", "BirGeceAnsızınGelirizDedik" ve "ZeytindalıHarekatı" etiketlerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Biz her zaman hükümetimizin yanındayız 46 yıl hayatımızı yaşadık bu yaştan sonra bize bir hayat lazım değil yeterki gelecek nesil ve yavrularımız başka ülkelere boyun eğmesin. Onun için devletimiz için boynumuz kıldan ince her daim askeriyiz.
Cenabı Allahım yar ve yardımcımız olsun.
vurun Kürtleri devlet kuramasınlar hep bize muhtaç olsunlar.
haddini bil vatan evladı hadsizleri vursunlar kürtleri demen çok yanlış!
vatanımıza canımız feda
benimlemisin irlandalı
üzdün be liseli
BU VATAN KÜRDÜYLE TÜRKÜYLE ALEVİSİYLE GAYRI MÜSLÜMÜYLE BİR BÜTÜNDÜR YAPILAN SINIR DIŞINDA BİR MÜDAHALE VAR YARADAN HAKKIN YANINDADIR SORUMLULUK SİYASİ İKTİDARINDIR İYİSİYLE KÖTÜSÜYLE BİZLERDE ASKERİMİZE DUACIYIZ İŞLLH
Ordumuz bu işi 48 saat da bitirir. ALLAH yar ve yardımcımız olsun
Bütün Kürtlere düşmanlık yapmayın
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