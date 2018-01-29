Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'YPG'liler hap kullanıyor' iddiası

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Burseya Dağı'nda YPG’lilerin cephelerinde uyuşturucu hap bulunduğu iddia edildi. Hapların fotoğrafını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, “Aklı başında kimsenin Mehmetçiğin karşısına çıkamayacağını bilen PKK/ PYD terör örgütü, teröristleri bu haplarla uyuşturup araziye sürüyor” diyerek hapların fotoğrafını paylaştı.
Çavuşoğlu devamında ise “Kahraman ordumuz bugün #BurseyaDağı’nı özgürleştirdi, çok yakında bütün Afrin’i haşhaşilerden temizleyeceğiz” diye yazdı.
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