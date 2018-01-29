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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'YPG'liler hap kullanıyor' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 09:36 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla, YPG'lilerin cephelerinde uyuşturucu hap bulunduğunu iddia etti.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'YPG'liler hap kullanıyor' iddiası

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Burseya Dağı'nda YPG’lilerin cephelerinde uyuşturucu hap bulunduğu iddia edildi. Hapların fotoğrafını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, “Aklı başında kimsenin Mehmetçiğin karşısına çıkamayacağını bilen PKK/ PYD terör örgütü, teröristleri bu haplarla uyuşturup araziye sürüyor” diyerek hapların fotoğrafını paylaştı.

Çavuşoğlu devamında ise “Kahraman ordumuz bugün #BurseyaDağı’nı özgürleştirdi, çok yakında bütün Afrin’i haşhaşilerden temizleyeceğiz” diye yazdı.

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Twitter Mevlüt Çavuşoğlu Suriye YPG Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
dişişleri bakanı nerden biliyor yoksa beraber mi atıyorlar hapları
kılıçdaroğlu duymasın şimdi der ki adamların hapına ne karışıyorsunuz diye.
ne iddaası hap olmadan durmazlar bunu yeni mi öğreniyorsunuz ? captagon içiyor hepsi
@saykoc90 aynen üstad. onca şehit verdik güzel ülkemden canlı bombaları yüzünden, alkol mü alıyorlar sanıyorsunuz, hepsi uyuşturucu hap kullanıyorlar. nekadar illegal iş varsa onlardan ayrıca gelir elde ediyorlar
abd nin cesaret haplari korkaklar kullanir
Kılıçdaroğlu: Böyle bişe mümkün mü ?
yok devenin nalı. mantıklı gelmiyor sayın bakan
Bu operasyon ile ilgili olarak düşüncelerim çok değişti.. Hakikatten bu adamlar bu ülkenin güvenliğine ve bütünlüğüne kast ediyorlar, Abd ve Rusya ortaklaşa o teröristleri orada konuşlandırdı.. Bence bu müdehale için geç bile kalındı.. Allah ordumuzu muzaffer etsin inşallah tek bir terörist kalmayıncaya kadar temizlik devam eder...
sözde müslümanlar millete iftira atıp günahını almayın bari
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