HABER

Mevlüt Uysal'a çok sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 07:27 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamaları Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Mevlüt Uysal'ın "Metro yapımında birinci önceliğimiz bizim partiye en fazla oy veren yerler olacak.” sözlerine çok sayıda yorum geldi. Yorum yapanlardan biri de Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan oldu. Hakan, köşesinde "AK Parti’ye oy vermeyen ilçeler, biraz avuçlarını yalayacaklarmış" ifadelerini kullandı

Mevlüt Uysal'a çok sert tepki!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal AK Parrti kongresinde, "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" sözleri ile büyük tartışmalara yol açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bugün o konuşmalarına açıklık getirdi. Uysal, “Kadıköy, Bakırköy, Şişli’ye metro yaptığımız gibi Beylikdüzü’ne; CHP’li yere de yapacağız, Sultanbeyli’ye de, Arnavutköy’e de yapacağız., Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız” demişti.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Metro yapımı hakkındaki sözlerini köşesine taşıdı. Ahmet Hakan'ın "Çok açık sözlü gördüm sizi Mevlüt Bey" başlıklı yazısından bir bölüm.

İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal şöyle demiş:

“Metro yapımında birinci önceliğimiz bizim partiye en fazla oy veren yerler olacak.”

*

Yani bakacakmış Mevlüt Bey...

AK Parti’ye hangi ilçeden çok fazla oy çıkmış...

Hooop!

Hemen metroyu oraya konduracakmış.

AK Parti’ye oy vermeyen ilçeler ise...

Biraz avuçlarını yalayacaklarmış.

*

Bu politik taktik olarak pek de yeni olan bir şey değil.

Politikacılar genelde böyle yaparlar.

“Ne kadar oy, o kadar hizmet” bizde genel kaidedir.

*

Yani Mevlüt Bey’in yaklaşımı, pek de yeni bir şey değil.

*

Mevlüt Bey’in bu konuda getirdiği yenilik şudur:

Bunu pervasızca ikrar etmiştir, bir marifetmiş gibi tüm topluma davul zurnayla duyurmuştur.

İşte bu pek alışık olduğumuz bir durum değil.

*

Yahu Melih Gökçek bile...

Onca pervasızlığına karşın...

“Çankaya’dan bana oy çıkmadığı halde şöyle hizmet verdim, böyle hizmet verdim”demek durumunda kalırdı.

*

İlahi Mevlüt Uysal!

Bırak Kadir ağabeyi falan...

Melih Gökçek’i bile arattın bize yahu!

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz

'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
TSK sosyal medyada paylaştı! TSK sosyal medyada paylaştı!
Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Uysal ibb başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Hakan

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Vatandaşlar yakaladı! Polis ellerinden zor aldı

Vatandaşlar yakaladı! Polis ellerinden zor aldı

Aselsan mühendisinin ölümünde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı

Aselsan mühendisinin ölümünde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Reza Zarrab'ın cinsel taciz davasında ‘Türk hükümeti’ tartışması

Reza Zarrab'ın cinsel taciz davasında ‘Türk hükümeti’ tartışması

İlginizi Çekebilir

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

İstanbul'da terör operasyonu... Gözaltılar var

İstanbul'da terör operasyonu... Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 15 yorum
YAZIKLAR OLSUN .O ZAMAN AKEPEYE OY VERMEYENLER VERGİDE VERMESİN. HEM VERGİ VERİP HEM HİZMET ALAMAYACAKSAK .
iyide adaletli olan bu.tabiki fark olacak.siz nasıl küçümsediyseniz makarna,erzak çamaşır makinesi yardımı alan fakirleri,birazda chp ye oy veren şapkasını alsın önüne düşünsün
şeçimde de sen avcunu yalarsın başkan kusura bakma da
görünen köy kılavuz istemez niyet amaç belli
İSTANBUL LU DEĞİLİM AMA NEYİN NE OLDUĞUNU BİLMEYECEK KADAR DA APTAL DEĞİLİM, HER YERDE YAPILAN BU DEĞİLMİ,
böyle ayrımcılık mı var terbiyesizler oy verdigimize pişman etmeyin bizi .!!!
be hey densiz vergileri toplarken bizden diğer partiden diye mi topluyorsun? Batsın sizin menfaatci rüşvetci düzeniniz
Allah sasirtiyo bunlari iste bakalim sonlari ne olacak..
Bu düşünceyi chp başlattı şimdi karşılığını alıyor . bakalım seçmenlerine ne diyecek. Biz ettik siz etmeyin deyip seçmenlerinden özür mü dileyecek . chp düşüncesiz parti fitne fesat yalan demeçler . nereye kadar..
Eh o zaman vergileri de sadece oralardan toplasınlar. :((
işte bu ve buna benzer söylemler bozulmuşluğun işaretidir yazık çok yazık
Allah sasırtıyo ıste bunları bklm sonları ne olacak
Olanın aşikar olması mı ayıp olmuş. Eyüp Kağıthane yıllardır ak partide güzergahının %90'ı bu iki ilçede olan otobüsler sonu şişlide bitiyor diye yıllardır berbat hizmet veriyorlardı. 9 senede ancak aydılar ama geç kaldılar.
Bu adam değilmi Sivas katliamını yapanları avukatı... AKP'den herşey beklenir.
Aslında haklılar. Para yoksa Bal da yok.!!! O zaman Şöyle de devam edebilirdi."bize oy vermeyen yerlerden, ekmekten de dahil VERGİ alınmayacak." Ne mendavur adamsın arkadaş. Kendi cebinden mi ,ya da size oy verenlerin kasasından mi harciyorsun milyarlarca giderleri? Yazıklar olsun!!!
Diğer Haberler
Dünya 15 yaşındaki Türk muciti konuşuyor

Dünya 15 yaşındaki Türk muciti konuşuyor

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

İstanbul için Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Tüm hafta etkisini gösterecek

İstanbul için Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Tüm hafta etkisini gösterecek

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tuzak bu!

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tuzak bu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.