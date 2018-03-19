Mevlüt Uysal'a çok sert tepki!

AK Parti’ye hangi ilçeden çok fazla oy çıkmış...

“Metro yapımında birinci önceliğimiz bizim partiye en fazla oy veren yerler olacak.”

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Metro yapımı hakkındaki sözlerini köşesine taşıdı. Ahmet Hakan'ın "Çok açık sözlü gördüm sizi Mevlüt Bey" başlıklı yazısından bir bölüm.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal AK Parrti kongresinde, "Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" sözleri ile büyük tartışmalara yol açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bugün o konuşmalarına açıklık getirdi. Uysal, “Kadıköy, Bakırköy, Şişli’ye metro yaptığımız gibi Beylikdüzü’ne; CHP’li yere de yapacağız, Sultanbeyli’ye de, Arnavutköy’e de yapacağız., Bugüne kadar ayrımcı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız” demişti.

AK Parti’ye oy vermeyen ilçeler ise...

Biraz avuçlarını yalayacaklarmış.

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Bu politik taktik olarak pek de yeni olan bir şey değil.

Politikacılar genelde böyle yaparlar.

“Ne kadar oy, o kadar hizmet” bizde genel kaidedir.

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Yani Mevlüt Bey’in yaklaşımı, pek de yeni bir şey değil.

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Mevlüt Bey’in bu konuda getirdiği yenilik şudur:

Bunu pervasızca ikrar etmiştir, bir marifetmiş gibi tüm topluma davul zurnayla duyurmuştur.

İşte bu pek alışık olduğumuz bir durum değil.

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Yahu Melih Gökçek bile...

Onca pervasızlığına karşın...

“Çankaya’dan bana oy çıkmadığı halde şöyle hizmet verdim, böyle hizmet verdim”demek durumunda kalırdı.

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İlahi Mevlüt Uysal!

Bırak Kadir ağabeyi falan...

Melih Gökçek’i bile arattın bize yahu!

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