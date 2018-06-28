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Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da 600 kilometrelik yeni metro hattının inşa edileceğini açıkladı. Uysal, metro hattının inşasında ilk defa Yap-İşlet-Devret modelinin uygulanacağını söyledi.

Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Demirören Medya Grubu'nun Bağcılar’daki kompleksini ziyaret etti. Mevlüt Uysal, ziyareti sırasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

İSTANBUL'A 600 KİLOMETRELİK YENİ METRO MÜJDESİ

Uysal, görüşme sırasında İstanbul'un sorunlarını ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. 600 kilometrelik yeni metro müjdesi veren Uysal, inşaatların da Yap-İşlet-Devret modelleriyle yapılacağını açıkladı.

Mevlüt Uysal, 3. Havalimanı'nın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek insanların günlük yaşam alanlarını daha da çoğaltacaklarını söyledi.

Uysal, kentsel dönüşüm ile herkesi mutlu edecek formüllerle, projeleri hızlandırdıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

500 BİN KONUT YENİLENECEK

Ayrıca Uysal, 500 bin konutu yenileyeceklerini ve bu durumda deprem riskine karşı can kayıplarını önleyeceklerini açıkladı. Mevlüt Uysal, İstanbul'daki ilçe belediyelerinin meydan düzenlemesine de izin vermeyeceklerini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
neden yap - işlet - devret ??? bizim vergiler nereye gidiyor ? hiç şeffaf değiliz hiç
para yokki yap islet devret kendi parasiyla yapmaya gucu yokki
büyükşehirin parası bitmiş demişlerdi de inanmamıştım :) Yap işlet devlet demek bizim kaynağımız yok demek
Carpik yapilasma devam ediyor. Yikiyosunuz yerine daha buyuk bina dikiyorsunuz. Birazda ayni hizada ayni boyda binalar yapin. Karman corman bir yapilasma var. Hala ogrenemediniz bari gelismis ulkelerden ornek alin mahvettiniz istanbulu rant icin
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