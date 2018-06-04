Mevlüt Uysal, sokak iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "16 senelik AK Parti iktidarında başkanlık sistemi olsaydı en az bunun 2-3 katı daha fazla hizmet üretilirdi. Onun için bu önümüzdeki seçim önemli." dedi.

Maltepe'de düzenlenen sokak iftarında öğretmen ve okul aile birlikleri temsilcileriyle bir araya gelen Uysal, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu, seçimlerle yönetim şeklinin değişeceğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçileceğini anlattı.

"Bazıları diyor ki 'Biz kazanırsak parlamenter sisteme geri döneceğiz' bazıları da başka şeyler söylüyor. Halbuki olay çok basit." diyen Uysal, Türkiye'de şimdiye kadar hükümet sistemi dışında pek çok alanda başkanlık seçimi yapıldığını belirtti.

Muhtarlık, ilçe belediyeleri, okul aile birliği, dernek, büyükşehir seçimlerini başkanlık seçimlerine örnek gösteren Uysal, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da 'ülkeyi kim yönetsin?' seçimi yapılacak. Olayı böyle basit bir şekilde vatandaşa anlatsak, tabii Cumhurbaşkanımızın yüzde 60-70 ile seçileceğinden korkuyorlar. Onun yerine 'Bu sistem diktatörlük, şunu, bunu getirir' diyerek bir sürü hikaye üretiyorlar. Halbuki, belediyede 1960'lara kadar aslında parlamenter sistem gibi önce meclis üyeleri seçiliyormuş. Ondan sonra meclis üyeleri oturup başkanı seçiyorlarmış. Bakmışlar ki yürümemiş,demişler ki 'Belediyede başkanlık sistemine geçelim.' O günden bugüne kadar bu sistemde ne bir diktatörlük olmuş ne de başka bir şey. Sistemde bir aksama da yok. Kimsenin aklına da 'Bu 1960 öncesindeki sisteme dönelim' diye bir şey gelmiyor."