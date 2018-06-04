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Mevlüt Uysal, sokak iftarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 22:07 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "16 senelik AK Parti iktidarında başkanlık sistemi olsaydı en az bunun 2-3 katı daha fazla hizmet üretilirdi. Onun için bu önümüzdeki seçim önemli"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "16 senelik AK Parti iktidarında başkanlık sistemi olsaydı en az bunun 2-3 katı daha fazla hizmet üretilirdi. Onun için bu önümüzdeki seçim önemli." dedi.

Maltepe'de düzenlenen sokak iftarında öğretmen ve okul aile birlikleri temsilcileriyle bir araya gelen Uysal, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu, seçimlerle yönetim şeklinin değişeceğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçileceğini anlattı.

"Bazıları diyor ki 'Biz kazanırsak parlamenter sisteme geri döneceğiz' bazıları da başka şeyler söylüyor. Halbuki olay çok basit." diyen Uysal, Türkiye'de şimdiye kadar hükümet sistemi dışında pek çok alanda başkanlık seçimi yapıldığını belirtti.

Muhtarlık, ilçe belediyeleri, okul aile birliği, dernek, büyükşehir seçimlerini başkanlık seçimlerine örnek gösteren Uysal, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da 'ülkeyi kim yönetsin?' seçimi yapılacak. Olayı böyle basit bir şekilde vatandaşa anlatsak, tabii Cumhurbaşkanımızın yüzde 60-70 ile seçileceğinden korkuyorlar. Onun yerine 'Bu sistem diktatörlük, şunu, bunu getirir' diyerek bir sürü hikaye üretiyorlar. Halbuki, belediyede 1960'lara kadar aslında parlamenter sistem gibi önce meclis üyeleri seçiliyormuş. Ondan sonra meclis üyeleri oturup başkanı seçiyorlarmış. Bakmışlar ki yürümemiş,demişler ki 'Belediyede başkanlık sistemine geçelim.' O günden bugüne kadar bu sistemde ne bir diktatörlük olmuş ne de başka bir şey. Sistemde bir aksama da yok. Kimsenin aklına da 'Bu 1960 öncesindeki sisteme dönelim' diye bir şey gelmiyor."

Halkın 2002 yılından beri AK Parti'yi iktidara getirerek hizmet imkanı verdiğini ve bunun için de topluma müteşekkir olduklarını belirten Başkan Uysal, "Bugüne kadar bütün iktidarlarla kıyasladığınız zaman en iyi, en güzel hizmeti üretti AK Parti. Ama inanıyorum ki 2002'den bu yana yani 16 sene AK Parti iktidarında başkanlık sistemi olsaydı en az bunun 2-3 katı daha fazla hizmet üretilirdi. Onun için bu önümüzdeki seçim önemli. Güçlü bir hükümet, güçlü bir başkanı, güçlü bir meclis ve güçlü bir ülke için hep beraber gayret göstereceğiz. Halkımız bu görevi de verirse en iyi şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelerdeki Müslümanlar için dua edilmesini isteyen Mevlüt Uysal, "Orada huzurun olması için bölgemizde güçlü bir Türkiye olmalı. Ülkemiz Afrin'de güçlü bir operasyon yaptı ve orayı terörden temizledi. Ülkemize sığınan 150 bin kişi ülkelerine geri döndü. Eğer, güçlü olursa o ülkedeki başka bölgeleri de terörden temizleyerek insanların evlerine dönmesini sağlayabiliriz. Buna ihtiyacımız var. Buna destek verdiğiniz takdirde güçlü bir meclis ile birlikte ülkemizde güçlü olur." diye tamamladı.

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Buluşma İBB iftar Mevlüt Uysal

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