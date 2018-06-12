"Mevsim geçişleri depresyona sebep olabilir"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, bahar aylarında tetiklenen mevsimsel özellikli depresyon öyküsü olan kişilerin, yılın bu dönemlerinde daha dikkatli olması gerektiği ve belirtiler şiddetlenmeden bir psikiyatriste başvurmasının hastalığın daha kolay atlatılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, insan sağlığı ve günlük hayat temposuna olumsuz etki eden mevsim geçiş dönemlerinin etkilerinden korunmak için alınması gereken önlemlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "çökkün duygu durum, ilgi ve istek kaybı, önceden zevk veren etkinliklerden eskisi kadar zevk alamama, hiçbir konuya ilgi duyamama, enerji azlığı, halsizlik, hareketlilikte genel bir yavaşlama, dikkat, konsantrasyon ve bellek güçlükleri, kişinin kendisi ve çevresiyle ilgili olumsuz algılarının olması" şeklinde tanımlanan depresyonun görülme sıklığının mevsim geçişlerinde artabileceğine dikkati çekildi.

Kişilerde bahar aylarında artan yorgunluk, fazla uyuma isteği, enerji azlığı, isteksizlik, daha önceden keyif alınan aktivitelere ilgi kaybı ve zevk almada azalma, hoşnutsuzluk gibi yakınmaların, mevsimsel depresyonun belirtileri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: