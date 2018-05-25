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Mevsimlik işçilerin zorlu ramazan mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

Muş'ta mevsimlik tarım işçileri, geçimlerini sağlayabilmek için ramazan ayında da tarlada iftar vaktine kadar çalışıyor - Tarım işçisi Sanayi Koç: - "Ekecek herhangi bir arazimiz yok. Hayatımız büyük ölçüde seyyar çalışarak geçiyor."

Muş'ta şeker pancarı ve meyve bahçelerinde çalışan mevsimlik tarım işçileri, geçimlerini sağlayabilmek için ramazan ayında da tarlada iftar vaktine kadar çapa yapıyor.

Çevre il ve ilçelerden Muş'a çalışmak için gelen yaklaşık 250 tarım işçisi, kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Ramazan ayına rağmen sıcak havada günlük 65 lira karşılığında akşama kadar çalışan işçiler, iftarı da aileleriyle çadırda açıyor.

Çocuklar da zamanlarını oyun oynayarak geçiriyor.

Tarım işçisi Sanayi Koç, her yıl havaların ısınmasıyla Diyarbakır'dan Muş'a geldiklerini anlatarak, "Ekecek herhangi bir arazimiz yok. Hayatımız büyük ölçüde seyyar çalışarak geçiyor. Yazın çalışarak elde ettiğimiz kazancı kışın tüketiyoruz. Genelde gençler çapa işine gidiyor, yaşlılar da çadırda kalıyor." dedi.

Mevsimlik işçi olmaları nedeniyle eğitim öğretim yılı tamamlanmadan çocuklarını okuldan almak zorunda kaldıklarını belirten Koç, "Ekmek davamızın peşindeyiz. Gençlerimiz iş bulmakta zorlanıyor. Burada iş bitikten sonra Adapazarı’na fındık toplamaya gideceğiz." diye konuştu.

İşçilerden Rahime Turan da hayatlarının büyük kısmının tarlalarda çalışarak geçtiğini dile getirdi.

Çocukları tarlaya giderken, kadınların da ekmek pişirdiğini yemek ve temizlik yaptığını ifade eden Turan, hayatlarının büyük kısmının çadırlarda geçtiğini söyledi.

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Mevsimlik Işçi muş ORUÇ Ramazan

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