Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını bekliyor

Yaklaşık 15 yıldır bölgeye fındık toplamak için geldiklerini ifade eden Demir, kendisinin de küçük yaştan beri fındık topladığını belirtti.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanında kadınlar sacta yufka pişirirken, gençler de çadırları kurma işlemini gerçekleştiriyor. Aile büyükleri ise alana gelen fındık üreticileri ile çalışma şartlarına ilişkin görüşme yapıyor.

Demir, son 2-3 yıldır fındık toplanan bölgelerde "dayıbaşı" olduğunu anlatarak, "Bu fındık sezonunda da Ordu'ya 150 kişi getirdim. İnşallah bu insanlara burada iş ayarlayacağım." dedi.

Aynı şehirden gelen Ali Turbay da kendileri için her türlü imkanın sağlandığına dikkati çekerek, "Tek sıkıntımız su. Bu sorunu yetkililere ilettik. İnşallah çok kısa zamanda su problemimiz de kalmayacak." diye konuştu.

Fındık sezonundan umutlu olduğunu aktaran Turbay, "En az bir ay fındık toplamayı umut ediyoruz. İnşallah sezon bizim için olumlu geçer." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Aziz Demir de ailesine katkı sağlamak için tatilde tarım işlerinde çalıştığını söyledi.

Geçen yıl ürün fazlalığı dolayısıyla çalıştıkları gün sayısının fazla olduğunu, buna bağlı olarak da çok kazandıklarını belirten Demir, "Bu sene ise fındığın az olduğunu öğrendik. Buna rağmen rızkımızı çıkartmak için buraya geldik." dedi.

- "İşçilere modern konaklama alanları inşa edildi"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, mevsimlik tarım işçileri için modern konaklama alanları inşa edildiğini bildirdi.