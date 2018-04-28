HABER

Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da binlerce mevsimlik tarım işçisi aile, batı illerine göç etmeye başladı - Tarım işçisi Ceylan: "Gittiğimiz yerlerin şartları çok kötü. Çoğu yerde yağmurun çamurun içinde yaşıyoruz. Memleketimiz tarım şehri olmasına rağmen bizler binlerce kilometre uzaklıktaki şehirlere çalışmaya gitmeye mecbur kalıyoruz"

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla mevsimlik tarım işçilerinin batı illerine zorlu yolculuğu başladı.

Türkiye'de tarım alanlarının büyüklüğü açısından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da, 11 milyon 543 bin 201 dekar alanda tarım yapılıyor.

Son yıllarda kentte tarım alanında makineleşmenin artmasının da etkisiyle binlerce aile, geçimlerini sağlamak için tarım işçisi olarak batı illerine göç etmek zorunda kalıyor.

Tarıma dayalı sanayinin de bulunduğu kentte aileler, çocuklarıyla nisan ayında hasadı başlayan soğan, sarımsak, şeker pancarı ve fındık üretiminin yoğun olduğu bölgelere gidiyor. Çadırlarını ve eşyalarını tırlara ve kamyonlara yükleyen tarım işçileri, minibüs ve otobüslerle çalışacakları kentlere doğru yola çıkıyor.

Yılın 6 ayında çeşitli bölgelerde zor şartlarda günlük 40-50 lira karşılığında çalışan tarım işçileri, sonbaharla birlikte de memleketlerine dönüyor.

Tarım işçisi 45 yaşındaki Abdülkadir Ceylan, yaptığı açıklamada, ailesiyle çapa yapmak için Eskişehir'e gideceklerini söyledi.

Zor şartlarda yolculuk yaptıklarını belirten Ceylan, Eskişehir'de iki ay çalıştıktan sonra Ankara'ya geçeceklerini anlattı.

Ceylan, ekim ayına kadar kadar gurbette kalmayı planladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ailemizle yıllardan beri tarım işçiliği yapıyoruz. Tüm geçimimiz bunun üzerine kurulu. Günlük ortalama 50 lira yevmiye alacağız. Gittiğimiz yerlerin şartları çok kötü. Çoğu yerde yağmurun çamurun içinde yaşıyoruz. Memleketimiz tarım şehri olmasına rağmen bizler binlerce kilometre uzaklıktaki şehirlere çalışmaya gitmeye mecbur kalıyoruz. Şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Kendi memleketimizde çalışmak istiyoruz. Ailece yollara düşüyoruz, kazası var, her türlü olumsuzlukları var, buna çare bulunmasını istiyoruz."

Tarım işçisi İshak Koşan da 10 kişilik ailesiyle Ankara'ya çalışmaya gideceklerini anlattı.

Yıllardır tarım işçiliği yaptığını anlatan Koşan, "10 aileden oluşan 70 kişiyle birlikte yolculuğa çıkacağız. Allah kaza, bela vermesin. Ekim veya kasım ayına kadar çalışmayı düşünüyoruz. Orada kazandığımız parayı gelip burada harcayacağız. İnşallah yağmur falan olmaz da her gün çalışırız. Yağmur olduğu zaman çalışamıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

HDP'nin anketinden o isim çıktıHDP'nin anketinden o isim çıktı
Düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltıDüğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltı
AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mevsimlik tarım işçisi aile Şanlıurfa tarım yolculuk

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.