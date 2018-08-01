Meya Antik Kenti büyüleyen dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor

HÜSEYİN YILDIZ / CEMİL KARİP - Ağrı'da bulunan tarihi Meya Antik Kenti, adeta büyüleyen dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve bu nedenle "Medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki antik kent, geçmişte ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor.
İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Günbuldu köyündeki sarp kayalıklara oyularak yapılan kentin içinde barınma yerleri, tapınak, ibadethane, oda ve mağaralar bulunuyor.
Birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve "Meya mağaraları" olarak bilinen antik kent, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan tarihi izleriyle hayranlık uyandırıyor.
Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, Meya mağaralarının dünyada örneğine nadir rastlanır bir tarihi yapı olduğunu söyledi.
Antik kentin ilgi çekici bir yapı olduğunu belirten Kösedağ, "Meya mağaraları antik bir kent görünümü veren bir yapı. Bunun Türkiye'de aslında bir örneği var, Hasankeyf buna benzer bir görüntüye sahip. Bir de İran'ın Tebriz şehrinde, dünyanın en önemli mağaralarından olan Kendovan buna benzer bir örnek teşkil ediyor." dedi.
Mağaraların bulunduğu bölgenin turizm sektörü açısından oldukça önemli bir bölge olduğunu aktaran Erkan Kösedağ, "Bu alan aslında turizm sektörü açısından keşfedilmemiş bir yer. Burada, mağaralar içerisinde oyularak yapılmış ibadethaneler, bir yaşam alanı söz konusu. Bu yaşam alanı özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekebilecek bir alan. Burada geçmişe dair kalıntıları rahat bir şekilde görebiliyorsunuz." diye konuştu.
- "Kesinlikle görülmeye değer bir yer"
Gezi için doğuya gelenlerin Meya mağaralarını da mutlaka görmeleri gerektiğini söyleyen Kösedağ, şöyle devam etti:
"Kesinlikle görülmeye değer bir yer. Türkiye'de turizm açısından keşfedilmemiş bir alan. Keşfedilmemiş bir alanın görülmesi insanlar açısından farklı bir güzellik arz ediyor. Mutlaka görülmeli, gerek Ağrılılar'ın, gerek diğer turistlerin Ağrı'ya geldiklerinde Meya'yı görmelerini öneriyoruz. Hem köyün mistik kokusunu alabiliyorsunuz, kırsal ve tarihi bir yaşam var. Mağaraların içine kadar ulaşılabiliyor, gelecekte çok daha iyi değerlendirilebilecek bir alan."
- "Mağaralar gerçekten büyüleyici"
Meya mağaralarını ziyaret etmek için Kars'tan gelen Muhammed Kaya ise mağaraları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce bir arkadaşım buraya gelmişti, bana da mutlaka görmemi tavsiye etti. İş için Ağrı'ya gelmişken burayı da göreyim dedim. Mağaralar gerçekten büyüleyici, odaları ve gizli geçitleri var. Sert kayalıkların içindeki yumuşak kayalar oyularak yapılmış. İçinde de birçok çizim mevcut. Bulunduğu noktaya ulaşmak için biraz yürümek gerekse de geldiğime değdi. Çevremdeki herkese tavsiye edeceğim, henüz görmeyenlerin de mutlaka görmelerini öneririm." şeklinde konuştu.
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