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Meyan şerbeti almak için sıra bekliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbetinden almak isteyenler, iftar öncesi saatlerce kuyrukta bekliyor.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbetinden almak isteyenler, iftar öncesi saatlerce kuyrukta bekliyor.

Kentte oruç tutan ve iftarını birçok hastalığa iyi geldiği ve özellikle hazmı kolaylaştırdığına inanılan meyan şerbeti içerek açmak isteyen vatandaşlar, Sarayönü Mahallesi'nde yıllardır meyan şerbeti satan Abdullah Çulhan'ın (66) iş yerinde uzun kuyruk oluşturuyor. Doğal meyan kökü bitkisinden üretilen temiz ve hijyene dikkat edildiğinde bazı hastalıklara iyi geldiği belirtilen meyan kökü şerbeti, sıcak havada ve Ramazan aylarında bölge insanlarının en önemli içeceklerin başında yer alıyor. Şanlıurfa'da ana cadde ve sokaklarda seyyar satıcılar ve şerbetçi dükkanlarında satılan şerbetin fiyatının uygun olması nedeniyle her bütçeye hitap ediyor. Gündüz hava sıcaklığının 34 derecelerde olan kentte iftara yakın saatlerde vatandaşlar, kent merkezinde bilinen bazı şerbetçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kentte yıllardır meyan şerbeti yapan Abdullah Çulha, bölgede meyan şerbetinin çok sevildiğini ifade ederek, günde yaklaşık 1 ton şerbet satıldığını belirtti.

35 yıldır meyan kökünden şerbet yaptığını ifade eden Çulha, şerbetin hazırlanmasında temizliğe ve kaliteye önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

''Biz yerli doğal meyan kökü kullanıyoruz. Özellikle Ramazan'da satışlarımız artıyor. Ne kadar müşteri gelirse gelsin herkese yetecek kadar şerbetimiz var. Şerbetimize herhangi bir katkı maddesi karıştırmıyoruz. Farklı yörelerden ve topraklardan getirttiğimiz meyan köklerini kullanıyoruz. Meyan kökü şerbetinin susuzluğu gidermesinin yanı sıra mide, bağırsak, idrar yolu enfeksiyonlarına da çok iyi geliyor. Bu şerbeti almak için gelenlerin çoğu ise bunu şifa niyetine içiyor. Yaklaşık 1 litre kadar olan 1 poşet meyan şerbeti 2,5 liradan satılıyor."

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