Meydan dayağı yiyen koca eve yaklaşamayacak!

Karsını döven adam koşarak tekme atan Emre Derebaşı, “Görevim olan bölgenin kontrolünü yaparken kadının çığlık seslerini duydum. Sese doğru baktığımda şahsın elindeki cisimle - Ben onu ilk başta sopa zannettim- kadına vurduğunu kördüm. Dolayısıyla bende kendi içimden gelen sesi dinleyerek bende yardıma koştum. Vurduğunda kadının düştüğünü gördüm. Bir insan başka birisine ancak sopayla vurursa düşer dibinden” dedi.

Karsını döven adamın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yunus Emre şöyle konuştu:

“Benim bayanım olduğu kısma arkam dönüktü. Ben döndüğümde tam o anda adam kadının suratına vurunca biz koştuk. Önce polisler Mehmet T.'i götürdüler. Daha sonra da bizim ifadelerimize başvurdular. Adam serbest kaldı. En çok zoruma o gitti. 'Ben karımı dövmedim karım kendi kendini yere attı, o adamlarda durduk yere beni dövdü' demiş'”

