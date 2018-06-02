Meydan dayağı yiyen koca eve yaklaşamayacak!

Kağıthane'de sokak ortasında karısını döverken çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen Mehmet T., dün çıkarıldığı savcılıkça ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Geçtiğimiz 26 Nisan’da Mehmet T. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 1 aylık evden uzaklaştırma tedbiri yönünde karar verildiği öğrenildi. Dün kameralara yansıyan olay üzerine Mehmet T. hakkında yeni bir tedbir kararı verilebileceği öğrenildi.
KORUMA İSTEDİ
Akşam'da yer alan habere göre, Kâğıthane’de boşanma aşamasındaki eşinden dayak yiyen Nevin T., mahkemeye başvurarak koruma istedi. Mehmet T.’nin 3 ay süreyle Nevin T.’ye yaklaşmamasına karar verildi.
"BENİ YERE YATIRIP BOĞAZIMI SIKTI"
Genç kadın ise olayı şöyle anlattı:
"Adliyeden çıkınca yüzüme vurdu, dudağım şişti. Minibüsten inince karakola gitmek istedim, beni yere yatırıp boğazımı sıktı."
NEVİN T.'NİN YARDIMINA KOŞAN İŞÇİLER KONUŞTU
Kocası Mehmet T.'nin şiddetine maruz kalan Nevin T.'nin yardımına koşan Kağıthane Belediyesi temizlik işçileri Emre Derebaşı ve Yunus Emre Bilgili yaşananları anlattı.
Karsını döven adam koşarak tekme atan Emre Derebaşı, “Görevim olan bölgenin kontrolünü yaparken kadının çığlık seslerini duydum. Sese doğru baktığımda şahsın elindeki cisimle - Ben onu ilk başta sopa zannettim- kadına vurduğunu kördüm. Dolayısıyla bende kendi içimden gelen sesi dinleyerek bende yardıma koştum. Vurduğunda kadının düştüğünü gördüm. Bir insan başka birisine ancak sopayla vurursa düşer dibinden” dedi.
Karsını döven adamın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yunus Emre şöyle konuştu:
“Benim bayanım olduğu kısma arkam dönüktü. Ben döndüğümde tam o anda adam kadının suratına vurunca biz koştuk. Önce polisler Mehmet T.'i götürdüler. Daha sonra da bizim ifadelerimize başvurdular. Adam serbest kaldı. En çok zoruma o gitti. 'Ben karımı dövmedim karım kendi kendini yere attı, o adamlarda durduk yere beni dövdü' demiş'”
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