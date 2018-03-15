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Meysu Outlet’te Araçlar Tertemiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Kayseri’nin en önemli outlet merkezi ve buluşma noktası olan Meysu Outlet AVM, renkli aktivitelerin yanı sıra kazandıran kampanyalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Meysu Outlet’te Araçlar Tertemiz

Kayseri’nin en önemli outlet merkezi ve buluşma noktası olan Meysu Outlet AVM, renkli aktivitelerin yanı sıra kazandıran kampanyalarına da hız kesmeden devam ediyor. Meysu Outlet 5-18 Mart tarihleri arasında araç yıkama kampanyası ile alışverişlerinizi taçlandırıyor.
Aynı gün içerisinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Outlet Garage’dan Araç Yıkama Çeki’ni anında kazanma şansı yakalayacaklar.
Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek.

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