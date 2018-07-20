MERSİN (AA) - Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de, turunçgillere zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ağaçlar üzerindeki veya yere dökülerek zarar gören meyveler ile hasat artığı meyvelerden beslenen Akdeniz meyve sineğine karşı önlem almak amacıyla başlatılan proje kapsamında, Yenişehir ve Akdeniz ilçesinde kelepçeli poşet dağıtımı yapıldı.

Ekipler tarafından üreticilere zararlı sinek hakkında broşürler de verildi.

İhracatı da yapılan ürünlerin değerinin korunması hedeflenen proje kapsamında, şu ana kadar 7 ilçedeki üreticilere yaklaşık 100 bin adet kelepçeli poşet dağıtıldı.

Çiftçilerin, içerisinde sinek tespit edilen meyveyi kilitli poşete koyarak, zararlının üremesi ve yayılmasının önüne geçeceği belirtildi.

