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Mezara giren nişanlısı ve kardeşi Mina Başaran’ı defnetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran gözyaşları içerisinde toprağa defnedildi.

İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran gözyaşları içerisinde toprağa defnedildi. Nişanlısı Murat Gezer ve kardeşi Can Başaran mezarlığın içine girerek toprağa defnettikleri Başaran’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
İran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, kılınan cenaze namazının ardından Göktürk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazesi mezarlığa getirilen Başaran’ın tabutu, gözyaşları içindeki nişanlısı Murat Gezer ve yakınları tarafından taşındı.
Mezarlıkta okunan duaların ardından Başaran’ın cansız bedeni toprağa defnedildi. Kazılan mezarlığın içine giren nişanlısı ve kardeşi, Başaran’ı toprağa defnetti. Bu sırada başta Başaran’ın babası Hüseyin Başaran ve nişanlısı Murat Gezer olmak üzere yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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