Mezarlıkların yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların maneviyatına daha da uygun hale getirebilmek için 13 İlçede başlattığı çalışmalar kapsamında Suruç Aile Mezarlığındaki yapım çalışmalarında sona gelindi.

Tüm ilçe mezarlıklarının maneviyatına daha da uygun hale getirebilmek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı planlama çerçevesinde mezarlıkların istinat duvarları, mezarlık içerisinde yürüme yolları, çeşme, gasilhane ve idare binalarını yenileyerek yeni bir görünüm kazandırdı. Bu kapsamda Suruç İlçe Mezarlığında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Mezarlıklar, geçmişe ve büyüklere verilen saygının ifadesidir" dedi.

13 ilçede başlatılan mezarlık yenileme hamlesinin Suruç ilçesinde de devam ettiğini belirten Çiftçi, “İnancımıza uygun olarak yenilenen mezarlıklarımız, iç yolları, defin işlemlerine hazır hale getirilmesi, gasilhanesi, taziye kabul alanları Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Suruç ilçesinde yer alan mezarlıkta tamamlandı. Mezarlıklara büyük önem veriyoruz, çünkü inancımız bunu gerektiriyor. Mezarlıklar geçmişe ve büyüklere verilen saygının ifadesidir. Dolayısıyla tüm imkanlarımız ile 13 ilçede yer alan mezarlıklarda seferber olmuş durumdayız ve şuan 13 ilçemizin tamamında bu çalışmaların sonuna gelmiş bulunmakta. Yaptığımız çalışmaların Suruç ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında mezarlıklar yeniden yapılandırılırken içerisine bay-bayan lavabo, mescit, güvenlik odası, mezarlık sınırları boyunca Urfa taşından (nahit), kemerli giriş kapıları, çeşmeler, oturma bankları ve çöp kutuları yapıldı.