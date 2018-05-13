"Mezarlıkta ağlayan kızdan yola çıkarak hikaye geliştirmek istiyoruz"

"Olay süresince insanlar Çorum'u konuştu. 'Özellikle sosyal medyada büyük ilgi uyandıran olayı hikayeleştirerek kentin tanıtımına ve turist sayısının arttırılmasına katkı yapabilir miyiz?' şeklinde bir düşüncemiz oluştu. Tabii ki bunu yaparken genç kızımızın kimliğini gizli tutup ona ya da ailesine herhangi bir olumsuzluk gelmemesini sağlamak zorundayız. Şu anda bu anlamda bir çalışmamız var. Somut olarak kullanabileceğimiz bir hikaye bulabilirsek Bakanlığın onayına sunacağız."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde 28 Nisan'dan itibaren gece saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın yarattığı etkiyi değerlendirmek için çalışma yapmayı planladıklarını söyledi.

Arslan, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'nın Çorum'da bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde kentler, turizm açısından birbirleriyle yarış içerisindeler. Bakanlığın da bu anlamda güzel destekleri var. Biz de Hitit medeniyetinin önemli kentlerine ev sahipliği yapan Çorum'a gelen turist sayısını arttırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Güzel ve kadim kentimizi anlatacak hikayelerin ya da efsanelerin oluşturulması yönünde çaba gösteriyoruz. Mezarlıktaki ağlayan kız olayından sonra bir anda tüm gözler Çorum'a çevrildi. Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. Kentimizin tanıtımı için bir efsane araştırırken bir anda bu konu gündeme geldi. Mezarlıkta ağlayan kızdan yola çıkarak Çorum'a katkı yapacak bir hikaye geliştirmek istiyoruz."

- Olay

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirmiş, görevlilerce yapılan araştırmada, söz konusu mezarın yakınında kimseye rastlanmamıştı.