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Mezarlıkta ‘alkol’ rezaleti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Asri Mezarlığı mesken tutan alkolikler hem ölülere saygı göstermiyorlar hem de çevreyi kirletiyorlar.Evkaf Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığında alkol alan kişilerin içtikleri kutuları bile mezarlığa bıraktıklarını söyleyen çevre sakinlerinden Kemal Öztürk, “Burası bizim mezarlığımız.

Mezarlıkta ‘alkol’ rezaleti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Asri Mezarlığı mesken tutan alkolikler hem ölülere saygı göstermiyorlar hem de çevreyi kirletiyorlar.
Evkaf Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığında alkol alan kişilerin içtikleri kutuları bile mezarlığa bıraktıklarını söyleyen çevre sakinlerinden Kemal Öztürk, “Burası bizim mezarlığımız. İnsanlar buraya geliyor. Alkol alıyorlar, fuhuş yapıyorlar, mezarlıklarımızın içinde ölülerimize hiçbir şekilde saygı göstermiyorlar. Büyüklerimizden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Gerçekten sıkıntı büyük. Ayrıca Mezarlıkta boş şırıngalar da var. Ne yapıyorlar anlamış değiliz” dedi.
Çevre sakinlerinden Yaşar Kaynar ise, “Bu ne saygısızlık. Nasıl olur da mezarlıkta bu iş yapılır. Bunları yapanları cezalandırmak gerekiyor” diye konuştu.

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