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MEZARLIKTA EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ VURDU-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL DHA Arnavutköy'de Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar'ı pompalı tüfekle vurdu.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de Yolcu Güngören, mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar'ı pompalı tüfekle vurdu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Silahın görüntüsü
-Zanlının görüntüsü
-Detaylar

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