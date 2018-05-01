HABER

Mezarlıkta gece görülen kız polisi harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir genç kızın gece ulu mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı ardından da görevlilerin kendisini farketmesi üzerine bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.

ÇORUM'da bir genç kızın gece ulu mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı ardından da görevlilerin kendisini farketmesi üzerine bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Polis genç kızın bulunması için harekete geçti.
Olay, Kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık?ta meydana geldi. İddialara göre, 4 gündür bir genç kızın gece mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığı görevlilerin kendisine seslenmesi üzerine ise bölgeden uzaklaştığı görüldü. Vatandaşlar durumu polise haber verdi. Ayrıca mezarlıkta bulunan görevliler de kızın görüldüğü bölgeye 'Her gece oraya nelip neden ağlıyorsun, derdin ne yardımcı olalım bize not bırak' yazılı bir not kağıdı bırakarak kızın kendilerine ulaşmasını istedi. Bu iddialar üzerine polis harekete geçti. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı. Bölgede esnaflık yapan Oğuz Atıcı "Dört gündür böyle bir durum var. Polisi aradık durumu haber verdik. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı" dedi.

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.