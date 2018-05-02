Mezarlıkta görülen gizemli kız, gece yine geldi (3)

BAŞKAN GÜL: GİZEMLİ BİR ORTAM OLUNCA KONU İLGİ ÇEKTİ Çorum'da 5 gece üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında gözyaşı döken ve polisin tüm aramasına rağmen mezarlıkta bulunamayan genç kızı arama çalışmaları sürüyor. Kentteki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, şimdiye kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığını söyledi. Gül, "Siyah giyimli bir kişinin, 'Beni neden bırakıp gittin?' diye ağladığını duyunca araştırma yapıldığını belirterek, "Kimseyi görememişler. İkinci gün de aynı şey olunca mezarlıklar müdürlüğündeki arkadaşlarımız konuyu emniyet müdürlüğüne bildirmiş. Polislerin aramaları sonucunda bir şey bulunmamış. Konu mezarlık ve gece vakti olunca gizemli bir hale gelmiş. Gizemli bir ortam olunca konu ilgi çekti. İlçelerden, diğer illerden gelip 'Konu nedir?' diye merak eden vatandaşlarımız var. Kaybolan bir cisim gibi tanımlamışlar" dedi. Bu hareketlerin normal bir kişi tarafından yapılmayacağını düşündüğünü ifade eden Başkan Gül, "Ya yakınını kaybetmiştir ya da yakınını kaybettikten sonra mezarlıklarla ilgili duygusal hale bürünmüş bir vatandaşımız olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar tespit edilmiş bir durum yok." dedi.

