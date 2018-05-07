HABER

Mezarlıkta Hıdırellez geleneğini 6 asırdır yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 14:20 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Tahtacı Türkmenleri, altı asırdır sürdürdükleri Hıdırellez geleneği kapsamında Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mezarlığı'nda bir araya geldi - Yağışlı havaya rağmen en güzel giysileriyle kabristanı ziyaret eden Türkmenler, odun ateşinde kahveler pişirdi, evlerinden getirdikleri yemekleri birbirlerine ikram etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Tahtakuşlar Mezarlığı'nda Tahtacı Türkmenlerince 6 asırdır sürdürülen "Hıdırellez" geleneği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkmenler, halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin bulunduğu Tahtakuşlar Mezarlığı'nı temizleyip güllerle donattı.

Bir gün önce kurban kesen ve en güzel giysileriyle kabristana gelen Türkmenler, burada dua etti. Yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen Tahtacı Türkmenleri, yağışlı havaya rağmen odun ateşinde pişirdikleri kahvelerle çerez ve şekerleri birbirlerine ikram etti.

Tahtakuşlar Mezarlığı'ndaki gelenek, Tahtacı Türkmenlerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in eşi Can Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneğin bin 400'lü yıllardan bugüne kadar Tahtacı Türkmenleri tarafından yaşatıldığını söyledi.

Hıdırellez'in 6 Mayıs'ta dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde kutlandığını belirten Çiçek, “Mayıs ayının 7. günü yakınlarını kaybetmiş, ölüm uykusuna dalanlar için 'Sizleri unutmadık, ayın 7'sini sizlere ayırdık, bugün sizlerle beraberiz.' demek için Hıdırellez'i yapıyoruz. Bin 400'lü yıllardan beri bu Türkmen geleneği aynı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Çiçek, yeryüzünde yaşayanların kardeş olduğuna işaret ederek, "Eğer bunun farkında olsalardı bugün dünya bu durumda olmayacaktı. Bu anmanın amacı da insanları bir şekilde buraya toplamak. Buraya gelenler evlerinde yaptıkları yiyecekleri buraya getirerek, paylaşıyorlar. Bu geleneği yarının gençleri de görsünler ve bunu devam ettirsinler diye her yıl bu tarihte mezarlıkta Hıdırellezi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Medine Topaloğlu da yaşamını kaybetmiş yakınlarının başında hayır yaptıklarını belirterek, "Kaç seneden beri yapıldığını bilmiyorum ama böyle geldik böyle gidiyoruz. Hayrın en sonunda da Uzun Dede yatırını ziyaret ediyoruz. Mum yakıyoruz, dua edip günü tamamlıyoruz." dedi.

Esma Adışen de mezarlıktaki Hıdırellez geleneğine göre yemeklerini yediklerini ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini ifade ederek, mezarlıkta pişirdikleri çay ve kahveler ile çerezleri ziyaretçilere ikram ettiklerini söyledi.

İnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarımİnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarım
Olası büyük İstanbul depremi uzmanları böldüOlası büyük İstanbul depremi uzmanları böldü
Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit Hıdrellez tahtacı Türkmen

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

İlginizi Çekebilir

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.