Mezarlıkta Hıdırellez geleneğini 6 asırdır yaşatıyorlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Tahtakuşlar Mezarlığı'nda Tahtacı Türkmenlerince 6 asırdır sürdürülen "Hıdırellez" geleneği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkmenler, halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin bulunduğu Tahtakuşlar Mezarlığı'nı temizleyip güllerle donattı.

Bir gün önce kurban kesen ve en güzel giysileriyle kabristana gelen Türkmenler, burada dua etti. Yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen Tahtacı Türkmenleri, yağışlı havaya rağmen odun ateşinde pişirdikleri kahvelerle çerez ve şekerleri birbirlerine ikram etti.

Tahtakuşlar Mezarlığı'ndaki gelenek, Tahtacı Türkmenlerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in eşi Can Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneğin bin 400'lü yıllardan bugüne kadar Tahtacı Türkmenleri tarafından yaşatıldığını söyledi.

Hıdırellez'in 6 Mayıs'ta dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde kutlandığını belirten Çiçek, “Mayıs ayının 7. günü yakınlarını kaybetmiş, ölüm uykusuna dalanlar için 'Sizleri unutmadık, ayın 7'sini sizlere ayırdık, bugün sizlerle beraberiz.' demek için Hıdırellez'i yapıyoruz. Bin 400'lü yıllardan beri bu Türkmen geleneği aynı şekilde devam ediyor." diye konuştu.