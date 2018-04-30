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Mezarlıkta kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Muğla'da mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde mezarlıkta kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece Kırcağız Mahallesi'ndeki mezarlığa operasyon düzenledi.

Ekipler, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla M.Y, S.Y, Y.Y, M.A, C.Y, Y.Y, T.B, K.Y, M.S, N.Y ve S.Y'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, mezarlıktaki kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek, manivela demiri, hilti, matkap, jeneratör, dedektör, yer ve yön tespit cihazı ele geçirildi.

Zanlılar, "izinsiz kazı yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Milas Muğla

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