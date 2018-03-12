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Mezarlıkta piknik görüntüleri ortalığı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 08:41 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan bir mezarlıkta çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Videoda bir grup gencin mezarlıkta mangal yakıp, piknik yaptığı görülüyor

Bornova İlçesi Işıkkent Mezarlığı’nda bir grup gencin kabirler arasında mangal yakıp piknik yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kabristanın yanından geçen bir kişinin videoya kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bir grup vatandaş mezarlar arasında mangal yakarak piknik yaptığı görülüyor.

Mezarların yanına masa kuran gruba ise kimsenin müdahale etmediği ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde sosyal paylaşım sitelerinde tepki dolu mesajlar alan görüntülerle ilgili mezarlık müdürlüğünden henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu mezar yer değiştiriyor!Bu mezar yer değiştiriyor!
Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!Mezarlık tuvaletinde şoke eden manzara!
Böyle ilginç mezarlık daha önce görmediniz! Bakın ölülere ne yapıyorlar?Böyle ilginç mezarlık daha önce görmediniz! Bakın ölülere ne yapıyorlar?
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izmir Bornova mezar Piknik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sayın çok kıymetli reisiniz yeşillik arayan mezarlığa gitsin demişti adamlar doğru olanı yapmışlar.
ahir zaman...kıyamet yaklaştı iyice galiba
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