Mezarlıkta piknik görüntüleri ortalığı karıştırdı

Bornova İlçesi Işıkkent Mezarlığı’nda bir grup gencin kabirler arasında mangal yakıp piknik yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Kabristanın yanından geçen bir kişinin videoya kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bir grup vatandaş mezarlar arasında mangal yakarak piknik yaptığı görülüyor.
Mezarların yanına masa kuran gruba ise kimsenin müdahale etmediği ortaya çıktı. Kısa süre içerisinde sosyal paylaşım sitelerinde tepki dolu mesajlar alan görüntülerle ilgili mezarlık müdürlüğünden henüz bir açıklama yapılmadı.
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