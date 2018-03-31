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Mezarlıkta yabani otlar ilaçlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:23 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından Asri Mezarlığındaki yabani otların mezarlıklara zarar vermesi için ilaçlama çalışmaları yapılmaya başlandı.Kilis Belediyesi tarafından bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Asri mezarlıktaki ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Mezarlıkta yabani otlar ilaçlanıyor

Kilis Belediyesi tarafından Asri Mezarlığındaki yabani otların mezarlıklara zarar vermesi için ilaçlama çalışmaları yapılmaya başlandı.
Kilis Belediyesi tarafından bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Asri mezarlıktaki ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Bahar aylarının gelmesinin ardından yabani otların mezarlıklara zarar vermesinin önüne geçilmesi için ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Mezarlıkta yabani otlar ilaçlanıyor

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