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Mezarlıktaki vahşetin altından 'kız meselesi' çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Konya'daki mezarlıktaki vahşetin sır perdesi çözüldü. İddiaya göre; 19 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim El Hatip ile arkadaşı 18 yaşındaki Malek Al K. mezarlıkta kız mevzusu yüzünden tartıştı. Malek Al K., arkadaşını sevgilisini rahatsız ettiğini ileri sürerek öldürdü. Zanlı ifadesinde, kız arkadaşı için 'Benim olsun' deyince Hatip'i bıçakladığını söyledi.

Mezarlıktaki vahşetin altından 'kız meselesi' çıktı

Olay, pazar günü saat 16.30 sırasında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İbrahim El Hatip, kanlar içinde mezarlığı ziyarete gelenlerin yanına koşup yardım istedi. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Hatip, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İbrahim El Hatip'i bıçaklayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mezarlık içi ve dışındaki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Polis, yaptığı incelemede Hatip'in, kavga ettiği yine Suriye uyruklu Malek Al K. tarafından bıçaklandığını belirledi. Bunun üzerine Malek Al K. ve olaya karışan öldürülen Hatip'in arkadaşı Mustafa El Y. (20) gözaltına alındı.

ÖLMEDEN ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Malek Al K., öldürdüğü İbrahim El Hatip ile Suriye'den arkadaş olduklarını ve Almanya'da yaşayan sevgilisi B.Z.'yi sürekli telefonla rahatsız etmesi üzerine uyardığını; ancak aralarında yaşanan küfürleşme sonucu mezarlıkta buluştuklarını ileri sürdü. Malek Al K., ifadesinde, ''İbrahim benim yakın arkadaşımdı. B., İbrahim'den hoşlanmamasına rağmen İbrahim onu rahatsız ediyordu. Ben de bunu İbrahim'e söyledim. Bana küfürlü mesajlar attı. Sonra kozlarımızı paylaşalım diye mezarlıkta buluşmamız gerektiğini söyledi. Oraya gittiğimde yanında Mustafa El Y. de vardı. Biz tartışmaya başladık. Tartışma sırasında Mustafa bana saldırdı. İbrahim de bu kavganın fotoğrafını çekip, sevgilime cep telefonuyla gönderdi. Bana, 'B., benim olsun' dedi. Ben de yanımdaki bıçağı İbrahim'e sapladım'' dedi.

Yapılan sorgulamanın ardından Malek Al K. ile onu döven Mustafa El Y., bugün adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasıl bir zihniyettir.benim değilsen topragansin nasıl bir mantık bu?.
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