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Mezbahaya götürülürken kaçan boğayla 3 saatlik mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Tokat'ta araçtan kaçan ve uyuşturucu iğnelere rağmen sakinleşmeyen boğa yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı - Boynuna dolanan ip nedeniyle boğulmak üzere olan boğa, bulunduğu yerde kesilerek kepçeyle mezbahaya götürüldü - Kaçan boğayı yakalama çalışmaları sırasında Tokat-Turhal karayolunda ulaşım bir süre aksadı

Tokat'ta mezbahaya götürülürken kaçan ve uyuşturucu iğnelere rağmen sakinleşmeyen boğa yaklaşık 3 saatlik kovalamaca sonunda güçlükle yakalandı.

Pazar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Yunus Akın, yurt dışından getirilen boğayı kesim için mezbahaya götürürken Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsü yakınlarda hayvan araçtan kaçtı.

Akın, bir süre peşinden gittiği boğayı yakalamayınca durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Tokat-Turhal karayolunda bir süre hareketsiz bekleyen boğayı sakinleştirmek için tabancayla uyuşturucu iğne atıldı. İğnelere rağmen sakinleşmeyen ve kaçmayı sürdüren boğa bir süre etrafındaki vatandaşları da kovaladı.

Yakalama çalışmaları sırasında bir vatandaş elindeki sopayla boğaya vurmaya çalıştı. Olay nedeniyle Tokat-Turhal kara yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bir bahçeye giren boğa, kapıyı kapatan görevlilerce tekrar uyuşturucu iğneyle vuruldu.

Boğanın uyuşması üzerine kepçe yardımıyla hayvanın boğazına ip atıldı. Kepçeye bağlanan iple boğa aracın olduğu yere kadar çekildi. Bu sırada boğa ipi kopararak kurtuldu. Sahibinin tekrar tuttuğu ip boğanın boğazına dolandı. Yoğun uğraşlara rağmen boğa araca yüklenemedi.

Hayvanın boğulmak üzere olduğunu gören bir vatandaş yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yakalanamayan boğayı bulunduğu yerde kesti.

Kepçe yardımı ile araca yüklenen boğa mezbahaya götürüldü.

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Boğa kaçma Kesme Tokat

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