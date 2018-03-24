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Mezdeke üyesi dansçı Aynur Kanbur’un katili kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 05:52 | Son Güncelleme

Polis, Mezdeke üyesi dansçı Aynur Kanbur’un kurban gittiği esrarengiz cinayetin şüphelisinin görüntüsünü tespit etti, kimliğini belirlemeye çalışıyor. Aynur’un “Beni mafya öldürecek” dediği yakın arkadaşı Asena’nın çalışanı ve gittiği astroloğun da ifadesi alınacak.

Mezdeke üyesi dansçı Aynur Kanbur’un katili kamerada

90’lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke’nin 3 üyesinden Aynur Kanbur’un, tam 2 yıl önce kurban gittiği sır dolu cinayete ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığına göre; 2 yıldır üzerindeki sır perdesi aralanamayan olayla ilgili araştırmayı derinleştiren İstanbul Emniyeti Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Mecidiyeköy’deki metrobüs durağının güvenlik kameralarına yakalanan görüntüsünü tespit etti. Görüntülerde koyu renkli şapka takan, aynı renk kapüşonlu bir mont, sarı yakalı bir kıyafet giyen şüphelinin sigara içtiği anlar yer alıyor.

kameragoruntuleri

"MAFYA BENİ ÖLDÜRECEK"

Polisin tespitlerine göre metrobüs durağından cinayetin işlendiği adrese yürüyerek giden şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı 4 dakika sürdü. Şüpheli, cinayetin ardından yine yürüyerek Beşiktaş’a gitti ve buradan izini kaybettirdi. Görüntüler Kanbur’un kızı Dilara Güngör, ablası Dilek Kıymış ve yakın arkadaşlarına da gösterildi ancak şüpheliyi kimse tanıyamadı.

Bu arada Asayiş Şube’de soruşturmayla ilgili yeni bir özel ekip kuruldu. Ekibin elde ettiği bilgilere göre, Kanbur olaydan kısa süre önce yakın arkadaşı oryantal Asena’nın çalışanına kahve falı baktırdı. Hizmetçi kadının “Bir sıkıntınız var” sözleri üzerine Mezdeke Aynur “Evet sıkıntım var. Mafya beni öldürecek” dedi. Kısa süre sonra da ünlü bir kadın astroloğa giderek falına baktırdı.

Bu bilgiler üzerine Kanbur’un tehdit aldığını değerlendiren polis, astrolog ile hizmetçinin ifadesine başvurma kararı aldı. Özellikle Kanbur’un, astrolog kadına sıkıntısıyla ilgili bir şey söyleyip söylemediği soruşturulacak.

ABLASI: KATİLİN BİR SIRDAŞI VAR

Aynur Kanbur, ölüm yıldönümü olan dün mezarı başında anıldı. Anma törenine Kanbur’un ablası Dilek Kıymış, Mezdeke üyelerinden Dilek Maltepe, Fatih Ürek’in ablası Selvi Ürek ve yakınları katıldı. Abla Dilek Kıymış şunları söyledi: “Kardeşim melek gibi insandı. Katil 2 yıldır elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Silahı birinden almıştır. O katilin sırrını paylaştığı biri, birileri vardır. Onlara yalvarıyorum. Vicdanlarının sesini dinlesinler ihbar etsinler.”

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