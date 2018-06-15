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Mezitli Deresi'nde binlerce balık telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:36 | Son Güncelleme

MERSİN’de Mezitli Deresi’ndeki binlerce balık telef oldu.

Mezitli Deresi'nde binlerce balık telef oldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Mezitli Deresi’ndeki binlerce balık telef oldu. Vatandaşlar balık ölümlerinin mermer atölyelerinden çıkan atık suların dereye deşarj edilmesi sonucu meydana geldiğini belirtirken, Mezitli Belediyesi araştırma başlatılması için yetkili kurumlarla irtibata geçti.
Mezitli ilçesiyle aynı ismi taşıyan derenin Yeni Mahalle sınırları içerisinde kalan Masal Parkı ve Merkez Cami arasında balık ölümleri yaşandı. Toroslar’ın zirvesinden doğup Viranşehir Mahallesi’nden denize dökülen derede ölen binlerce balığın su üzerine çıkması, vatandaşları ürküttü.
Karşılaştıkları acı manzara karşısında bir hayli şaşırdıklarını belirten mahalle sakinlerinden İbrahim Gültekin (52), “Büyük bir ihtimalle Mezitli Deresi’ne, Merkez Camii'nin üst tarafında bulunan mermercilerin olduğu taraftan gelen katık maddeyle balıkların zehirlendiğini düşünüyoruz. Dün ve daha önceki günlerde çocuklar gelirdi, balıklarını yakalardı. Hatta biz de dün akşam şahit olduk. Fakat bugünkü manzarayı görünce şaşırdık” dedi.
İlçede yaşayan Murat Baykal ise (50) yaşanan olaya şu sözlerle tepki gösterdi:
“Balıklar dün canlıydı, bugün hepsi ölmüş. Yazık, günah. Bu mermercilerin hatasıdır. Yukarıdan pis suyu dereye akıtıyorlar. Bunun sonucu ne olacak? Hep canlıydı balıklar, büyük büyüktü. Olta atıp da tutan insanlar vardı.”
Çevre felaketi sonrası zehirlenmenin yaşandığı bölgede inceleme yapan Mezitli Belediyesi yetkilileri ise balık ölümlerinin tarım arazilerinde kullanılan zirai ilaçların yağmur suyuyla birlikte dereye karışması sonucu yaşanmış olabileceği ihtimalini değerlendirip, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi kurumları bilgilendirdi. Yetkili kurumlarca yapılacak analiz ve tetkikler sonrasında balıkların telef olma nedeni ortaya çıkacak.

FOTOĞRAFLI

Mezitli Deresi'nde binlerce balık telef olduMezitli Deresi'nde binlerce balık telef olduMezitli Deresi'nde binlerce balık telef olduMezitli Deresi'nde binlerce balık telef oldu

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